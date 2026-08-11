Enrico Iviglia torna al Rossini Opera Festival: sarà Dormont ne “La scala di seta”

Ventun anni dopo il debutto all’Accademia Rossiniana, il tenore Enrico Iviglia torna per la quinta volta al Rossini Opera Festival di Pesaro, il tempio mondiale dedicato a Gioachino Rossini. Lo abbiamo intervistato tra una prova e l’altra della farsetta “La scala di seta”, in scena al Teatro Rossini dal 13 al 22 agosto, dove interpreterà Dormont, con la direzione di Iván Lopéz Reynoso e la regia di Damiano Michieletto, mentre le scenografie portano la firma di Paolo Fantin, scenografo di fama internazionale che curerà anche quelle del Festival di Sanremo 2027. Michieletto, invece, sarà il regista dell'Otello di Verdi che il prossimo 7 dicembre inaugurerà la stagione della Scala.

Partito da Castell’Alfero senza essere un “figlio d'arte”, oggi calca i palcoscenici più prestigiosi, ma continua a parlare più della strada percorsa che dei traguardi raggiunti, dei preziosi rimproveri ricevuti agli inizi e della necessità di restare sempre “sveglio” in un mestiere dove basta poco per essere dimenticati.

Torna per la quinta volta al Rossini Opera Festival. Se potesse parlare al ragazzo che arrivò a Pesaro nel 2005, cosa gli direbbe?

«Gli direi che doveva studiare ancora di più. All’epoca ero convinto di aver vinto, pensavo che quello fosse il traguardo. In realtà era solo l'inizio. Una possibilità va coltivata ogni giorno, come una pianta: non basta metterla nel vaso, bisogna continuare a curarla. Oggi sono grato per i “cazziatoni” che ho ricevuto allora, perché mi hanno fatto capire quanto ancora mi mancasse. Non essendo figlio d’arte, mi mancava una parte di percorso che ho dovuto costruirmi da solo. Nessuno mi spiegava come funzionasse questo mondo e ho imparato strada facendo. Ho avuto però la fortuna di incontrare insegnanti e compagni che hanno creduto in me e mi hanno indirizzato nella direzione giusta. All’inizio nemmeno conoscevo davvero l'opera: l’ho scoperta al Conservatorio di Torino. È lì che è nata la passione».

Da ragazzo immaginava già questo futuro?

«Alle elementari e alle medie mi piaceva stare al centro degli spettacoli: organizzavo scenette, cantavo, mi divertivo. Ma venendo da un piccolo paese non avevo punti di riferimento. Crescendo ho incontrato persone che non erano gelose del talento degli altri e che hanno visto in me delle potenzialità. È una cosa più rara di quanto sembri».

Quest'anno al ROF interpreta Dormont ne “La scala di seta”. Che tipo di sfida le ha lanciato il regista Michieletto?

«Dormont è il tutore di Giulia, il “vecchio” della storia, un po' come Don Bartolo. Michieletto, con cui collaboro da anni, mi ha chiesto di renderlo più autoritario, più sabaudo, più deciso. Gli ho risposto: “Benissimo, lo farò piemontese, come mio padre, uno di quelli che non te le manda a dire”. È un ruolo di carattere in una farsetta che richiede un ritmo incalzante».

Quanto è importante sapersi adattare alle richieste di un regista?

«È fondamentale. Devi essere sveglio, veloce, ricettivo. Se un regista ti chiede di cambiare qualcosa oggi, domani deve già vedere quel cambiamento. Oggi il regista ha un ruolo centrale e si ricorda di chi è pronto e capace di recepire le indicazioni. Se lasci un buon ricordo, il tuo nome torna quando si costruisce un nuovo cast. È un equilibrio continuo. Dico sempre che è come essere in mare: ci sono giornate in cui soffia il vento e puoi spiegare le vele, altre in cui il vento non basta e devi accendere il motore. L’importante è non annegare mai».

Dopo vent’anni di carriera, come vede cambiato il pubblico?

«L’opera era sold out ieri ed è sold out oggi, perché la musica di Rossini è immortale. E il pubblico si rinnova continuamente. Le generazioni passano, ma c'è sempre qualcuno che scopre questo repertorio e se ne innamora. Magari inizia con uno spettacolo, poi con un piccolo abbonamento, e da lì nasce una passione. È sorprendente pensare che una musica scritta due secoli fa riesca ancora oggi a emozionare persone di ogni età. È questo il vero miracolo di Rossini».