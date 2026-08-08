San Rocco, a Portacomaro torna la festa attorno al pino secolare

Una tradizione che si rinnova ogni estate, nel segno della comunità e della memoria. Domenica 16 agosto Portacomaro celebrerà la festa di San Rocco, appuntamento popolare che si svolge attorno alla storica chiesetta settecentesca dedicata al santo, nel cuore del Parco della Pace e all’ombra del suo pino secolare.

La giornata prenderà il via alle ore 19 con la Santa Messa, celebrata dal parroco don Luigino Trinchero. Sarà il momento religioso della festa, che anche quest’anno vuole rappresentare un’occasione di incontro per il paese e, allo stesso tempo, contribuire alla conservazione della piccola chiesa.

A organizzare l’iniziativa è il Gruppo Alpini di Portacomaro, con la collaborazione di diverse realtà, tra cui l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, sede di Portacomaro. La serata proseguirà alle 20 con la “Cena d’estate”, accompagnata dall’intrattenimento musicale del complesso Formato Tre. Non mancherà inoltre una lotteria, offerta dalla Comunità Laudato Si’ – Vigna del Papa-Portacomaro.

Anche la tavola sarà protagonista: il menu prevede melanzane alla parmigiana, vitello tonnato, giardiniera, lasagne alla piemontese, anguria e bunet. Il costo della cena è di 25 euro e la prenotazione è obbligatoria entro le ore 20 di martedì 11 agosto, contattando Eros Capusso (339-2306007) oppure Renzo Raviola (338-3413998).

La festa sarà anche un’occasione per sostenere i restauri della chiesa di San Rocco, con le iniziative in programma pensate per raccogliere fondi a favore dei lavori. Un appuntamento che unisce così la tradizione religiosa, il piacere di ritrovarsi e l’impegno della comunità per conservare un luogo caro alla storia di Portacomaro.