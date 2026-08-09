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Revigliasco d'Asti

Beppe Massetti, capotreno Frecciarossa, premiato per i suoi 43 anni in Ferrovia

E' consigliere comunale ma anche donatore di sangue e dirigente degli sbandieratori dell'Hasta

Daniela Peira

Daniela Peira

09 Agosto 2026 09:03:00

Beppe Massetti, capotreno Frecciarossa, premiato per i suoi 43 anni in Ferrovia

 E’ stato l’unico in tutta l’area Nord Ovest della Business Alta Velocità di Trenitalia a ricevere il prestigioso riconoscimento di 40 anni di servizio effettivo in qualità d dipendente del trasporto ferroviario nazionale.

E’ Giuseppe Teresio Massetti, per tutti semplicemente “Beppe”, di Revigliasco, consigliere comunale del paese e volontario della Pro loco con la moglie Marina, che nei giorni scorsi è stato fra i protagonisti della cerimonia di consegna dei riconoscimenti che si è svolta a Roma ed è stata organizzata da Trenitalia con il titolo “40 anni di ferrovia”.

Massetti, visibilmente commosso ed emozionato nel ritirare la pergamena che ha suggellato il riconoscimento contenente il ringraziamento dei vertici aziendali per aver dedicato 40 anni della propria vita al servizio ferroviario, ha visto così premiata la sua esperienza, la sua competenza e il suo senso di responsabilità sempre dedicati al lavoro.

Sin da bambino i treni sono stati parte della sua vita, grazie al padre Celestino, macchinista delle Ferrovie dello Stato. Oggi Beppe Massetti ha 66 anni, è capotreno Frecciarossa  e a febbraio ha raggiunto i 43 anni di servizio in ferrovia. Una tradizione destinata a continuare, visto che la figlia maggiore, Rebecca, è attualmente capotreno con base a Torino.

Ma oltre ai treni Massetti ha trovato il tempo di dedicarsi alla sua famiglia, al volontariato (Medaglia d’Oro dell’Avis), allo sport (amante della corsa) e al Palio (è stato vicedirettore generale dell’Hasta ed attualmente è dirigente accompagnatore del gruppo di sbandieratori nelle trasferte americane). Quella del Palio è una passione ereditata dalla figlia minore Rachele, oggi dipendente di Poste Italiane.  

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