Festival delle Sagre: per la prima volta arriva la prevendita on line dei biglietti (ma solo per il vino)

Perfezionata e conclusa la modalità con la quale verranno distribuiti i calici di vino al Festival delle Sagre, nella due giorni enogastronomica della seconda domenica di settembre ad Asti.

Anche quest’anno sarà il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato a curare la proposta enologica del Festival. Nove saranno le denominazioni Doc e Docg in abbinamento ai piatti in distribuzione agli stand delle Pro loco: Barbera d’Asti DOCG, Ruchè di Castagnole Monferrato DOCG, Grignolino d’Asti DOC, Piemonte DOC Cortese, Piemonte DOC Chardonnay, Piemonte DOC Sauvignon, Malvasia di Castelnuovo Don Bosco DOC, Moscato d’Asti DOCG, Brachetto d’Acqui DOCG delle aziende aderenti al Consorzio.

Ma c’è un’importante novità rispetto agli altri anni. Infatti, per il 2026 e per la prima volta, sarà possibile acquistare i calici in prevendita on line. Una soluzione spesso auspicata anche per i piatti alle Pro loco per ridurre le code alle casse.

Sul resto della piazza arrivano le conferme dell’allestimento del punto bimbi a disposizione di mamme con neonati e l’area di accoglienza di persone disabili che sarà ampliata e resa più confortevole da una estesa ombreggiatura.

«Il Festival delle Sagre è una manifestazione che, dopo lo stop dovuto alla pandemia, cresce anno dopo anno ma lo fa restando fedele alla propria identità - dichiara l'assessore Riccardo Origlia - Le novità di questa edizione raccontano bene la direzione che vogliamo seguire: un Festival capace di accogliere tutti, senza rinunciare alla qualità e all'autenticità che da sempre lo contraddistinguono. L'ingresso della ventinovesima Pro Loco, che proporrà un menù senza glutine certificato, rappresenta un passo importante verso una manifestazione sempre più inclusiva mentre la possibilità di acquistare online il calice ufficiale renderà ancora più semplice e veloce l'accesso al percorso dedicato ai vini. Il Festival è prima di tutto una straordinaria vetrina del nostro territorio, capace di valorizzare il comparto agroalimentare e generare indotto sul territorio. Le Pro Loco custodiscono e tramandano ricette che fanno parte della nostra storia, preparate con eccellenze prodotte dalle nostre aziende, mentre il Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato valorizza, attraverso i vini DOC e DOCG, un patrimonio vitivinicolo conosciuto e apprezzato ben oltre i confini della nostra provincia. È questo il valore più autentico della manifestazione: far conoscere, attraverso il cibo e il vino, l'identità dell'Astigiano».

«Dopo il successo dello scorso anno – commenta Filippo Mobrici, Presidente del Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato – abbiamo deciso di introdurre la prevendita online del calice per offrire un servizio in più ai visitatori. L'obiettivo è ridurre i tempi di attesa e rendere ancora più piacevole l'esperienza del Festival, senza modificare i prezzi rispetto allo scorso anno. Il nostro impegno è quello di valorizzare le produzioni vitivinicole dell'Astigiano e del Monferrato, proponendo in degustazione nove denominazioni tra DOC e DOCG che rappresentano al meglio la qualità e la ricchezza del nostro territorio e che trovano nel Festival delle Sagre una vetrina straordinaria.»