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Vespa Club

“Soltanto un’altra curva”: i Vespisti Moderni Asti alla scoperta di Bagnolo Piemonte

La pioggia non ha fermato la gita sociale organizzata in Valle Infernotto tra curve e panorami mozzafiato

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

08 Agosto 2026 09:51:41

“Soltanto un’altra curva”: i Vespisti Moderni Asti alla scoperta di Bagnolo Piemonte

Una domenica in sella, tra stradine di montagna e panorami mozzafiato del Piemonte. Domenica i Vespisti Moderni Asti si sono ritrovati per la gita sociale “Soltanto un’altra curva”, appuntamento che ha portato circa quaranta soci fino a Bagnolo Piemonte, in provincia di Cuneo.

Partendo da Villanova d’Asti, da qui il gruppo ha imboccato le strade che conducono verso la Valle Infernotto, raggiungendo la borgata Madonna delle Nevi, dove si trova il Santuario della Madonna della Neve. Una giornata per condividere la passione per la Vespa, ma anche per andare alla scoperta del territorio piemontese.

Il percorso ha fatto tappa anche a Rocca, dove i partecipanti hanno potuto ammirare la celebre panchina gigante, diventata negli ultimi anni uno dei punti panoramici e fotografici più riconoscibili delle colline e delle montagne piemontesi. Il tour è poi proseguito verso il Monte Bracco, altro punto di rifermento a livello paesaggistico e storico, legato anche alla presenza della Certosa.

E nemmeno la pioggia, arrivata nel corso della giornata, è riuscita a fermare il gruppo. Qualche goccia lungo il percorso non ha infatti rovinato l’atmosfera dell'uscita, affrontata con la loro solita allegria.

La pausa per il pranzo ha portato in tavola allegria e sorrisi. I circa quaranta soci si sono ritrovati al Circolo ACLI della borgata Madonna delle Nevi, dove hanno potuto gustare una cucina casalinga accompagnata dalla cordialità e gentilezza dei gestori.

Una giornata e nuovo itinerario attraverso il Piemonte che ha permesso ai Vespisti Moderni Asti di unire la passione per le due ruote alla scoperta del nostro bellissimo territorio.

Continuano anche le attività del club fuori regione, nelle giornate di oggi e di domani infatti, saranno presenti 4 soci del Vespisti Moderni Asti al raduno di Poggio Morello, frazione in provincia di Teramo, nella regione Abruzzo.

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