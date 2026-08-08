Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Novità dell'ultimo minuto

Festival delle Sagre, si aggiunge la Pro loco di Portacomaro Stazione che porta un menù vegan e gluten free

Non parteciperà al corteo storico ma sarà in piazza con due proposte gastronomiche concordate con il Sian dell'Asl di Asti e l'Associazione Italiana Celiachia

Daniela Peira

Daniela Peira

08 Agosto 2026 09:41:18

Festival delle Sagre, si aggiunge la Pro loco di Portacomaro Stazione che porta un menù vegan e gluten free

Non sono più 28 le Pro loco presenti in piazza del Palio alla seconda domenica di settembre per l'atteso Festival delle Sagre. All'ultimo minuto se ne è aggiunta una 29.ma ed è quella di Portacomaro Stazione, frazione del capoluogo. Con una proposta molto particolare perché sarà con piatti senza glutine dedicati alle persone con celiachia, realizzati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 828/2014.
Il risultato è frutto dell'impegno dei volontari, che partecipano a percorsi periodici di formazione e aggiornamento nell'ambito del Progetto Celiachia della Regione Piemonte, sviluppato in collaborazione con Regione Piemonte, SIAN dell'ASL di Asti e Associazione Italiana Celiachia Piemonte.
L’offerta gastronomica della manifestazione viene così ampliata, consentendo anche alle persone con celiachia di vivere pienamente la festa dei sapori astigiani. Una proposta che coniuga inclusione, attenzione e tutela delle persone con celiachia, valorizzando al contempo le ricette e le materie prime del territorio.

Allo stand di Portacomaro Stazione i celiaci (e non solo loro) potranno trovare i gnocchi su una vellutata di zucchini con pancetta croccante. Nella versione veg senza pancetta. E per dolce una crostata di albicocche cucinata senza glutine.

La Pro loco per quest'anno sarà presente solo con lo stand e non sfilerà nel corteo storico.

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133