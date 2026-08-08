Festival delle Sagre, si aggiunge la Pro loco di Portacomaro Stazione che porta un menù vegan e gluten free

Non sono più 28 le Pro loco presenti in piazza del Palio alla seconda domenica di settembre per l'atteso Festival delle Sagre. All'ultimo minuto se ne è aggiunta una 29.ma ed è quella di Portacomaro Stazione, frazione del capoluogo. Con una proposta molto particolare perché sarà con piatti senza glutine dedicati alle persone con celiachia, realizzati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 828/2014.

Il risultato è frutto dell'impegno dei volontari, che partecipano a percorsi periodici di formazione e aggiornamento nell'ambito del Progetto Celiachia della Regione Piemonte, sviluppato in collaborazione con Regione Piemonte, SIAN dell'ASL di Asti e Associazione Italiana Celiachia Piemonte.

L’offerta gastronomica della manifestazione viene così ampliata, consentendo anche alle persone con celiachia di vivere pienamente la festa dei sapori astigiani. Una proposta che coniuga inclusione, attenzione e tutela delle persone con celiachia, valorizzando al contempo le ricette e le materie prime del territorio.

Allo stand di Portacomaro Stazione i celiaci (e non solo loro) potranno trovare i gnocchi su una vellutata di zucchini con pancetta croccante. Nella versione veg senza pancetta. E per dolce una crostata di albicocche cucinata senza glutine.

La Pro loco per quest'anno sarà presente solo con lo stand e non sfilerà nel corteo storico.