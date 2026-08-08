Ad agosto cambiano le modalità di accesso all'ufficio permessi Ztl/Ztm

Comune
08 Agosto 2026 08:31:44
Il varco Ztl di via Monsignor Rossi [foto di repertorio]
Il Comune di Asti informa che, come ogni anno, nel periodo di minore affluenza da parte degli utenti, l’ufficio Ztl/Ztm del Settore Servizi Demografici limiterà, alle sole urgenze indifferibili, il servizio diretto al pubblico.
«Questa variazione, che già in passato non ha mai generato criticità di alcun genere, - si legge in una nota stampa del Comune - consente al personale dell’ufficio di rivedere i vari elenchi, controllare gli archivi oltre a permettere l’aggiornamento del proprio sistema informatico».
Da lunedì 24 a lunedì 31 agosto compreso, eventuali pratiche per il contrassegno disabili verranno comunque svolte su appuntamento da concordarsi al numero 0141399431.
L’erogazione delle altre tipologie di Pass non verrà comunque sospesa; la chiusura al pubblico dell’ufficio non limiterà, infatti, la possibilità di ottenerli. Sarà sufficiente accedere alla piattaforma informatica che consente al cittadino, persona fisica, ditta individuale, Società, personale medico, ecc. per gestire in autonomia le richieste dei pass.
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