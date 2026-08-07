Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi venerdì 7 agosto 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, venerdì 7 agosto 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.

Nel concorso di oggi non sono stati realizzati né il “6” né il “5+1”, sono stati invece centrati 10 punti “5”, ciascuno dei quali vince 15.344,32 euro. Il jackpot continua a crescere e per la prossima estrazione sale a 206.700.000 €.

Lotto – I numeri sulle ruote di venerdì 7 agosto 2026

Bari: 16 – 13 – 33 – 61 – 50

Cagliari: 1 – 70 – 83 – 80 – 7

Firenze: 75 – 48 – 79 – 20 – 56

Genova: 44 – 62 – 55 – 42 – 41

Milano: 21 – 70 – 16 – 32 – 45

Napoli: 71 – 84 – 70 – 41 – 16

Palermo: 5 – 28 – 11 – 24 – 38

Roma: 63 – 27 – 84 – 38 – 26

Torino: 16 – 53 – 83 – 47 – 65

Venezia: 23 – 56 – 15 – 5 – 38

Nazionale: 5 – 19 – 75 – 28 – 27

La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qui.

SuperEnalotto – Estrazione di venerdì 7 agosto 2026

Combinazione vincente: 32 – 7 – 29 – 63 – 60 – 1

Numero Jolly: 68

Numero SuperStar: 37

Jackpot per la prossima estrazione: 206.700.000 €

Vincite e quote SuperEnalotto

Punti 6: nessuno

Punti 5+1: nessuno

Punti 5: 10 da € 15.344,32

Punti 4: 733 da € 214,70

Punti 3: 23.141 da € 20,37

Punti 2: 331.227 da € 5,00

Quote SuperStar

6 Stella: nessuno

5+1 Stella: nessuno

5 Stella: nessuno

4 Stella: nessuno

3 Stella: 122 da € 2.037,00

2 Stella: 1.487 da € 100,00

1 Stella: 9.219 da € 10,00

0 Stella: 19.321 da € 5,00

10eLotto serale – venerdì 7 agosto 2026

Numeri vincenti:

1 – 5 – 13 – 16 – 21 – 23 – 27 – 28 – 33 – 44 – 48 – 53 – 56 – 62 – 63 – 70 – 71 – 75 – 83 – 84

Numero Oro: 16

Doppio Oro: 16 – 13

Numeri Extra

7 – 11 – 15 – 20 – 24 – 32 – 38 – 41 – 42 – 47 – 50 – 55 – 61 – 79 – 80

Simbolotto – Estrazione di venerdì 7 agosto 2026

10 – Fagioli

13 – Rana

20 – Festa

6 – Luna

3 – Gatta

Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.