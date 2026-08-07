Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi venerdì 7 agosto 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Vincite
07 Agosto 2026 21:41:25
Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, venerdì 7 agosto 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.
Nel concorso di oggi non sono stati realizzati né il “6” né il “5+1”, sono stati invece centrati 10 punti “5”, ciascuno dei quali vince 15.344,32 euro. Il jackpot continua a crescere e per la prossima estrazione sale a 206.700.000 €.
Bari: 16 – 13 – 33 – 61 – 50
Cagliari: 1 – 70 – 83 – 80 – 7
Firenze: 75 – 48 – 79 – 20 – 56
Genova: 44 – 62 – 55 – 42 – 41
Milano: 21 – 70 – 16 – 32 – 45
Napoli: 71 – 84 – 70 – 41 – 16
Palermo: 5 – 28 – 11 – 24 – 38
Roma: 63 – 27 – 84 – 38 – 26
Torino: 16 – 53 – 83 – 47 – 65
Venezia: 23 – 56 – 15 – 5 – 38
Nazionale: 5 – 19 – 75 – 28 – 27
La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qui.
Combinazione vincente: 32 – 7 – 29 – 63 – 60 – 1
Numero Jolly: 68
Numero SuperStar: 37
Jackpot per la prossima estrazione: 206.700.000 €
Punti 6: nessuno
Punti 5+1: nessuno
Punti 5: 10 da € 15.344,32
Punti 4: 733 da € 214,70
Punti 3: 23.141 da € 20,37
Punti 2: 331.227 da € 5,00
6 Stella: nessuno
5+1 Stella: nessuno
5 Stella: nessuno
4 Stella: nessuno
3 Stella: 122 da € 2.037,00
2 Stella: 1.487 da € 100,00
1 Stella: 9.219 da € 10,00
0 Stella: 19.321 da € 5,00
Numeri vincenti:
1 – 5 – 13 – 16 – 21 – 23 – 27 – 28 – 33 – 44 – 48 – 53 – 56 – 62 – 63 – 70 – 71 – 75 – 83 – 84
Numero Oro: 16
Doppio Oro: 16 – 13
7 – 11 – 15 – 20 – 24 – 32 – 38 – 41 – 42 – 47 – 50 – 55 – 61 – 79 – 80
10 – Fagioli
13 – Rana
20 – Festa
6 – Luna
3 – Gatta
Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
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