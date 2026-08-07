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Palio di Asti

L'invito del principe Emanuele Filiberto e le polemiche: la risposta del Rione Santa Caterina

Il Rione spiega in una nota diffusa sui propri canali social le motivazioni dell'invito rivolto al principe Emanuele Filiberto al prossimo Palio di Asti

Redazione web

Redazione web

07 Agosto 2026 18:28:53

L'invito del principe Emanuele Filiberto e le polemiche: la risposta del Rione Santa Caterina

Nota del Rione Santa Caterina sull'invito al prossimo Palio, di Emanuele Filiberto di Savoia [foto di repertorio]

Dopo le prese di posizione dall'ANPI di Asti in un documento sottoscritto da associazioni, organizzazioni e forze politiche del territorio contro l'invito del Rione Santa Caterina a Emanuele Filiberto di Savoia in occasione del Palio di Asti di quest'anno, si sono scatenate numerose polemiche.

Palio di Asti 2026: ANPI e altre realtà astigiane contestano l'invito a Emanuele Filiberto di Savoia

Riceviamo e pubblichiamo la lettera sottoscritta da associazioni, sindacati e forze politiche rivolta all'invito inviato al principe dal Rione Santa Caterina

A questo riguardo il Rione Santa Caterina ha pubblicato attraverso i propri canali social una nota per chiarire la situazione e sottolineare che l'invito è frutto dell'intento di valorizzazione della storia del Palio e del nostro territorio:

«Il Rione Santa Caterina affianca, da cinquant’anni, all’attività paliesca un costante impegno nella ricerca, nello studio e nella valorizzazione della storia, della cultura e delle tradizioni del territorio. Il corteo storico, le pubblicazioni, l’annuario e le iniziative culturali rappresentano parte integrante di questo percorso.

In questo contesto si inserisce il tema del corteo storico del Palio 2026, “L’Ordine che unì i potenti”, dedicato all’Ordine del Collare istituito nel 1362 da Amedeo VI di Savoia, il Conte Verde, con l’obiettivo di raccontare una pagina della storia medievale e il suo legame con Asti.

La partecipazione di S.A.R. Emanuele Filiberto di Savoia si inserisce in questo percorso di studio e valorizzazione della storia del Palio e del territorio. 
Il Rione Santa Caterina continuerà a promuovere, insieme a tutti i protagonisti del Palio di Asti, la conoscenza della storia, della cultura e delle tradizioni del territorio, nella convinzione che il patrimonio storico debba essere occasione di conoscenza, dialogo e condivisione, mai di divisione».
Anche il principe Emanuele Filiberto di Savoia ha risposto personalmente alle diverse prese di posizione contro l'invito, che lo vedrà in tribuna d'onore.
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