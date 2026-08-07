L'invito del principe Emanuele Filiberto e le polemiche: la risposta del Rione Santa Caterina

Dopo le prese di posizione dall'ANPI di Asti in un documento sottoscritto da associazioni, organizzazioni e forze politiche del territorio contro l'invito del Rione Santa Caterina a Emanuele Filiberto di Savoia in occasione del Palio di Asti di quest'anno, si sono scatenate numerose polemiche.

A questo riguardo il Rione Santa Caterina ha pubblicato attraverso i propri canali social una nota per chiarire la situazione e sottolineare che l'invito è frutto dell'intento di valorizzazione della storia del Palio e del nostro territorio:

«Il Rione Santa Caterina affianca, da cinquant’anni, all’attività paliesca un costante impegno nella ricerca, nello studio e nella valorizzazione della storia, della cultura e delle tradizioni del territorio. Il corteo storico, le pubblicazioni, l’annuario e le iniziative culturali rappresentano parte integrante di questo percorso.

In questo contesto si inserisce il tema del corteo storico del Palio 2026, “L’Ordine che unì i potenti”, dedicato all’Ordine del Collare istituito nel 1362 da Amedeo VI di Savoia, il Conte Verde, con l’obiettivo di raccontare una pagina della storia medievale e il suo legame con Asti.