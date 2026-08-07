Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Polemiche e replica

Il principe Emanuele Filiberto replica alle polemiche sulla sua presenza al Palio: «Sarà una visita privata in ricordo dei miei nonni»

Risponde personalmente alle diverse prese di posizione contro l'invito che gli è stato rivolto da rione Santa Caterina e che lo vedrà in tribuna d'onore

Daniela Peira

Daniela Peira

07 Agosto 2026 17:33:06

Il principe Emanuele Filiberto replica alle polemiche sulla sua presenza al Palio: «Sarà una visita privata in ricordo dei miei nonni»

Le polemiche che si sono scatenate nei giorni scorsi alla notizia della presenza del principe Emanuele Filiberto di Savoia al Palio di Asti che si correrà la prima domenica di settembre, sono giunte anche a lui e al suo staff di segretariato.

E dopo l’ultima, quella sollevata dall’Anpi, il principe di Savoia ha deciso di intervenire personalmente con una lettera aperta alla città.

Palio di Asti 2026: ANPI e altre realtà astigiane contestano l'invito a Emanuele Filiberto di Savoia

Riceviamo e pubblichiamo la lettera sottoscritta da associazioni, sindacati e forze politiche rivolta all'invito inviato al principe dal Rione Santa Caterina

«Ho letto con attenzione le diverse posizioni emerse in questi giorni a proposito della mia presenza al Palio di Asti e desidero ringraziare quanti, con toni diversi, hanno voluto esprimere la propria opinione – scrive il principe – Le idee di ciascuno meritano rispetto ed è proprio in questo spirito che intendo chiarire il senso della mia visita. Non si tratta – spiega – di una presenza istituzionale, bensì di un gesto privato ed affettivo. Sono stato invitato dal Rione Santa Caterina perché nel 1931 i miei nonni, Umberto II e Maria Josè presero parte al Palio di Asti. Un legame che mi è caro e che sono lieto di poter riannodare, a distanza di quasi novant’anni, con una città e una tradizione popolare che meritano solo di essere vissute con serenità.

Sarà per me un piacere condividere, da semplice ospite, l’entusiasmo di una festa che appartiene a tutti gli astigiani» conclude.

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133