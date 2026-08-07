“Due calci per Ricky”, a Refrancore lo sport si unisce per ricordare Riccardo Costelli

Domenica 30 agosto il centro sportivo di Refrancore ospiterà la prima edizione del memorial “Due calci per Ricky”, una giornata di sport, amicizia e solidarietà dedicata al ricordo di Riccardo Costelli, scomparso prematuramente lo scorso maggio a soli 47 anni. L'iniziativa è promossa dagli Amici di Castagnole Monferrato, in collaborazione con l'associazione sportiva Natura&Salute di Castell'Alfero, con un obiettivo preciso: ricordare una persona che ha lasciato un segno profondo in chi l'ha conosciuta e trasformare il dolore in un gesto concreto di solidarietà.

Sebbene fosse nato e vivesse a Torino, Riccardo aveva un legame speciale con il Monferrato. La sua famiglia è infatti originaria di Castagnole Monferrato e fin da bambino trascorreva le estati nel paese, ospite della nonna Ines. Tra quelle colline sono nate amicizie sincere, rimaste vive negli anni e capaci oggi di riunire tante persone attorno al suo ricordo.

Lo sport è sempre stato il filo conduttore della sua vita. Grande appassionato, era riuscito a fare della propria passione un lavoro, diventando docente di educazione fisica, preparatore atletico e istruttore di padel, apprezzato tanto per la competenza quanto per le qualità umane. Tifoso del Torino e simpatizzante del West Ham, affrontava ogni sfida con entusiasmo e determinazione. Nel 2019 aveva preso parte anche a un Ironman, una delle competizioni di triathlon più impegnative al mondo, testimonianza della sua voglia di mettersi continuamente alla prova.

Il memorial sarà quindi un'occasione per celebrare proprio quei valori che Riccardo ha incarnato: passione, impegno e condivisione. La giornata sarà animata da un torneo di calcetto e da uno di beach volley aperti ad amici e conoscenti, seguiti dalla cena preparata dalla Pro Loco di Castagnole Monferrato. Saranno presenti anche i familiari: la moglie Elisa, il figlio quattordicenne Luca, il papà Luciano e la mamma Giusy.

L'iniziativa ha già raccolto numerose adesioni e il sostegno di diverse attività del territorio che hanno scelto di contribuire alla sua realizzazione. Fondamentale anche la collaborazione dei Comuni di Castagnole Monferrato e Refrancore.

L'intero ricavato della manifestazione, al netto delle spese organizzative, sarà devoluto all'Istituto oncologico di Candiolo, trasformando una giornata di sport in un aiuto concreto per la ricerca e la cura.

Per informazioni è possibile contattare gli organizzatori all'indirizzo asdnaturaesalute@gmail.com oppure al numero 328-4626703.