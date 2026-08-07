Migliandolo e Cornapò senza telefono da oltre due settimane, le consigliere: «Il Comune intervenga»

La frazione di Migliandolo e la località Cornapò, nel territorio comunale di Portacomaro, fanno i conti, ormai dal 20 luglio, con un prolungato disservizio telefonico che sta creando notevoli difficoltà ai residenti. A denunciare la situazione sono le consigliere comunali di Portacomaro Piercarla Borio e Vincenza Sorrentino, che hanno diffuso un comunicato per sollecitare una rapida soluzione del problema e un maggiore coinvolgimento dell'amministrazione comunale.

Secondo quanto riferiscono, in numerose abitazioni la linea fissa TIM è fuori servizio da oltre due settimane. Un disagio che colpisce in particolare la popolazione anziana, composta in molti casi da persone che non utilizzano il telefono cellulare o che ne sono addirittura sprovviste. Ai problemi della rete fissa si aggiunge infatti la scarsa copertura della telefonia mobile nella zona, che rende difficile comunicare anche attraverso altri operatori.

Le consigliere spiegano che i residenti hanno effettuato ripetute segnalazioni al servizio clienti Tim, senza però ottenere risposte soddisfacenti. «È molto difficile riuscire a parlare con un operatore – sottolineano – e soltanto alcune attività commerciali e professionisti del territorio sono riusciti a mettersi in contatto con personale dell'azienda, ricevendo comunque informazioni frammentarie». Secondo quanto emerso, il guasto potrebbe essere riconducibile a un cavo della cabina centrale, con un ripristino ipotizzato entro il 14 agosto. Se la tempistica fosse confermata, il disservizio si protrarrà per quasi venticinque giorni.

Nel comunicato viene evidenziato anche un altro aspetto: i cittadini, tra cui la stessa consigliera Borio, residente nella zona, si sarebbero rivolti al Comune per chiedere se fossero state raccolte altre segnalazioni e se l'amministrazione intendesse farsi portavoce delle difficoltà vissute dalla popolazione presso il gestore telefonico.

Secondo quanto riportato dalle consigliere, la risposta ricevuta sarebbe stata che la vicenda riguarda un rapporto di natura privata tra utenti e gestore e che, pertanto, il Comune non sarebbe intervenuto direttamente.

Una posizione che Borio e Sorrentino contestano. «Non siamo cittadini di serie B – afferma Borio – e, in situazioni gravi come questa, riteniamo che il Comune debba stare vicino ai propri abitanti, rappresentando il disagio all'azienda affinché il problema venga risolto senza ulteriori attese».

Le due consigliere chiedono quindi che venga esercitata un'azione di sensibilizzazione nei confronti del gestore del servizio, auspicando un rapido ripristino delle linee telefoniche in un'area dove, proprio per la limitata copertura della rete mobile, il telefono fisso rappresenta ancora uno strumento essenziale di comunicazione.