Il WWF chiede alle Regioni di sospendere l'attività venatoria a settembre per caldo, siccità e incendi

Il WWF Italia ha chiesto alle Regioni italiane di sospendere o limitare l'attività venatoria nel mese di settembre, alla luce delle eccezionali condizioni climatiche che stanno interessando gran parte del Paese. L'associazione ha inviato una formale istanza alle amministrazioni regionali, invitandole ad adottare provvedimenti urgenti per tutelare la fauna selvatica, sempre più esposta agli effetti della crisi climatica.

Alla base della richiesta ci sono le temperature record registrate nelle ultime settimane, la prolungata assenza di precipitazioni, il grave deficit idrico e il crescente numero di incendi boschivi, fenomeni che stanno mettendo sotto pressione ecosistemi e animali selvatici proprio in un periodo particolarmente delicato del loro ciclo biologico.

Secondo il WWF, se le istituzioni stanno già adottando misure straordinarie per fronteggiare gli effetti della crisi climatica su agricoltura, risorse idriche e allevamenti, sarebbe contraddittorio non prevedere analoghe forme di tutela per la fauna selvatica, che risente delle stesse condizioni ambientali.

«La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è oggi espressamente tutelata dall'articolo 9 della Costituzione. In una fase caratterizzata da ondate di calore eccezionali, siccità persistente e incendi diffusi, consentire il regolare svolgimento dell'attività venatoria rischia di aggravare ulteriormente una situazione già estremamente critica per molte specie», dichiara l'associazione.

Il WWF richiama inoltre l'articolo 19 della legge 157 del 1992, che attribuisce alle Regioni la facoltà di vietare o ridurre l'attività venatoria in presenza di particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche. Un potere che, secondo l'organizzazione, dovrebbe essere esercitato alla luce del nuovo quadro costituzionale e del principio di precauzione previsto dal diritto europeo.

L'associazione evidenzia inoltre come la caccia rappresenti un'attività ricreativa e non un servizio essenziale. Per questo, in presenza di un rischio concreto per la conservazione della fauna selvatica e della biodiversità, ritiene che debba prevalere l'interesse pubblico alla tutela degli ecosistemi.

Nelle richieste trasmesse alle Regioni, il WWF sollecita anche l'apertura immediata di specifiche istruttorie tecnico-scientifiche per valutare gli effetti delle attuali condizioni climatiche sulle popolazioni faunistiche. In attesa degli esiti di tali approfondimenti, l'associazione propone l'adozione di misure cautelative, tra cui la sospensione dell'attività venatoria nel mese di settembre.

«La crisi climatica sta cambiando profondamente le condizioni di vita della fauna selvatica. Le istituzioni devono prenderne atto e adeguare le proprie decisioni di conseguenza. Non è più possibile gestire l'attività venatoria come se ci trovassimo in condizioni ambientali ordinarie quando siamo di fronte a fenomeni straordinari che incidono direttamente sulla sopravvivenza degli animali e sulla conservazione degli ecosistemi», conclude il WWF.