Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi giovedì 6 agosto 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 6 agosto 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.

Nel concorso di oggi non sono stati realizzati né il “6” né il “5+1”, sono stati invece centrati 10 punti “5”, ciascuno dei quali vince 19.317,65 euro. Il jackpot continua a crescere e per la prossima estrazione sale a 205.800.000 €.

Lotto – I numeri sulle ruote di giovedì 6 agosto 2026

Bari: 22 – 44 – 50 – 62 – 58

Cagliari: 53 – 16 – 74 – 65 – 70

Firenze: 1 – 59 – 82 – 13 – 88

Genova: 52 – 63 – 2 – 41 – 33

Milano: 22 – 21 – 5 – 50 – 66

Napoli: 22 – 58 – 30 – 50 – 70

Palermo: 61 – 69 – 9 – 8 – 50

Roma: 7 – 65 – 52 – 38 – 84

Torino: 18 – 4 – 70 – 34 – 40

Venezia: 46 – 8 – 77 – 83 – 58

Nazionale: 71 – 53 – 61 – 21 – 59

La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qui.

SuperEnalotto – Estrazione di giovedì 6 agosto 2026

Combinazione vincente: 74 – 20 – 83 – 2 – 11 – 33

Numero Jolly: 15

Numero SuperStar: 19

Jackpot per la prossima estrazione: 205.800.000 €

Vincite e quote SuperEnalotto

Punti 6: nessuno

Punti 5+1: nessuno

Punti 5: 10 da € 19.317,65

Punti 4: 863 da € 228,40

Punti 3: 30.704 da € 19,30

Punti 2: 429.862 da € 5,00

Quote SuperStar

6 Stella: nessuno

5+1 Stella: nessuno

5 Stella: nessuno

4 Stella: 5 da € 22.840,00

3 Stella: 232 da € 1.930,00

2 Stella: 3.537 da € 100,00

1 Stella: 19.516 da € 10,00

0 Stella: 36.248 da € 5,00

10eLotto serale – giovedì 6 agosto 2026

Numeri vincenti:

1 – 4 – 7 – 8 – 16 – 18 – 21 – 22 – 44 – 46 – 50 – 52 – 53 – 58 – 59 – 61 – 63 – 65 – 69 – 74

Numero Oro: 22

Doppio Oro: 22 – 44

Numeri Extra

2 – 5 – 9 – 13 – 30 – 33 – 34 – 38 – 41 – 62 – 70 – 77 – 82 – 83 – 88

Simbolotto – Estrazione di giovedì 6 agosto 2026

19 – Risata

31 – Anguria

1 – Italia

5 – Mano

16 – Naso

Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.