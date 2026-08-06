Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi giovedì 6 agosto 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Vincite
06 Agosto 2026 23:13:51
Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 6 agosto 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.
Nel concorso di oggi non sono stati realizzati né il “6” né il “5+1”, sono stati invece centrati 10 punti “5”, ciascuno dei quali vince 19.317,65 euro. Il jackpot continua a crescere e per la prossima estrazione sale a 205.800.000 €.
Bari: 22 – 44 – 50 – 62 – 58
Cagliari: 53 – 16 – 74 – 65 – 70
Firenze: 1 – 59 – 82 – 13 – 88
Genova: 52 – 63 – 2 – 41 – 33
Milano: 22 – 21 – 5 – 50 – 66
Napoli: 22 – 58 – 30 – 50 – 70
Palermo: 61 – 69 – 9 – 8 – 50
Roma: 7 – 65 – 52 – 38 – 84
Torino: 18 – 4 – 70 – 34 – 40
Venezia: 46 – 8 – 77 – 83 – 58
Nazionale: 71 – 53 – 61 – 21 – 59
La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qui.
Combinazione vincente: 74 – 20 – 83 – 2 – 11 – 33
Numero Jolly: 15
Numero SuperStar: 19
Jackpot per la prossima estrazione: 205.800.000 €
Punti 6: nessuno
Punti 5+1: nessuno
Punti 5: 10 da € 19.317,65
Punti 4: 863 da € 228,40
Punti 3: 30.704 da € 19,30
Punti 2: 429.862 da € 5,00
6 Stella: nessuno
5+1 Stella: nessuno
5 Stella: nessuno
4 Stella: 5 da € 22.840,00
3 Stella: 232 da € 1.930,00
2 Stella: 3.537 da € 100,00
1 Stella: 19.516 da € 10,00
0 Stella: 36.248 da € 5,00
Numeri vincenti:
1 – 4 – 7 – 8 – 16 – 18 – 21 – 22 – 44 – 46 – 50 – 52 – 53 – 58 – 59 – 61 – 63 – 65 – 69 – 74
Numero Oro: 22
Doppio Oro: 22 – 44
2 – 5 – 9 – 13 – 30 – 33 – 34 – 38 – 41 – 62 – 70 – 77 – 82 – 83 – 88
19 – Risata
31 – Anguria
1 – Italia
5 – Mano
16 – Naso
Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
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