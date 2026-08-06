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Indovina dove sei? Cartello all'ingresso della città completamente nascosto dall'albero

Daniela Peira

Daniela Peira

06 Agosto 2026 20:32:55

Indovina dove sei? Cartello all'ingresso della città completamente nascosto dall'albero

Evidentemente una rivincita della natura sul traffico intensissimo che ogni giorno attraversa la statale da Asti verso Alessandria. E viceversa.

Perché subito dopo la curva al fondo di corso Alessandria che rappresenta anche l'incrocio per entrare nella frazione Quarto Inferiore, poco dopo l'inizio del lungo rettilineo verso Castello d'Annone (quello che fra qualche mese vedrà l'installazione del tutor per il controllo della velocità) vi è un alto e grande cartello di indicazione di località. In uscita da Asti, la scritta Quarto Inferiore si legge ancora mentre quello "di spalla", in entrata per chi arriva da Castello d'Annone, è compleamente coperta dalle fronde di una pianta che è cresciuta accanto al palo che sostiene il cartello. E se fino all'altezza di passaggio di auto e camion è stata potata o semplicemente non sono cresciuti i rami per il "disturbo" del passaggio continuo, lassù i rami indisturbati si sono allargati fino a coprire la scritta.

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