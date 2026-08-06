Famiglia con la casa distrutta dal fuoco: la raccolta fondi continua per trovare abitazione in affitto

Non è sicuramente un’estate facile per la famiglia di Cocconato che il 17 luglio ha visto andare in fumo la sua casa in località Spagnolino.

Una famiglia numerosa, con 5 figli e tante necessità nate dal momento in cui anche l’ultimo mezzo dei Vigili del Fuoco se ne è andato dopo lo spegnimento dell’incendio che ha completamente distrutto l’immobile.

L’incendio ha cambiato in modo traumatico il modo di vivere della famiglia e la sua percezione della quotidianità, al punto che i genitori non hanno ancora la forza di parlare del macigno che è arrivato loro addosso. Troppe le preoccupazioni per il futuro ma anche ancora troppa la paura negli occhi per quello che poteva accadere di ancor peggio.

Per fortuna le circostanze hanno fatto in modo che tutti gli occupanti, compresi i bambini piccoli, potessero salvarsi.

Ma nulla della casa si è salvato: oggetti, ricordi, mobili, elettrodomestici, indumenti, libri di scuola.

In questa tragedia famigliare si è accesa una luce forte. E’ quella dell’associazione Nodo Zero di Cocconato e di tanta parte della comunità del paese che si sono stretti intorno alla famiglia fin dai primi istanti per tessere una rete in grado di tenere a galla la famiglia, oggi così vulnerabile.

E’ stata attivata una raccolta fondi; nei giorni scorsi il bonifico è già arrivato alla famiglia, ma le donazioni sono ancora aperte, perché hanno ancora bisogno di tanto.

«Non abbiamo solo consegnato una somma di denaro – commenta Stefano Agosto, presidente di Nodo Zero - abbiamo consegnato un pezzo di comunità. Tra contanti e bonifico, tutto ciò che è stato raccolto è arrivato nelle mani della famiglia di Spagnolino, senza filtri, senza attese, senza distanza. Li abbiamo guardati negli occhi, e in quegli occhi c’era tutto: la fatica, la paura, ma anche una gratitudine che non si può descrivere. Ogni euro donato è diventato un gesto concreto, un abbraccio reale, un “ci siamo” che non si spegne.

Questa non è solo una raccolta fondi. È una comunità che si muove, che non lascia indietro nessuno, che trasforma un incendio in un cammino condiviso di ricostruzione».

Ad ora è stato coperto l’attuale fabbisogno di vestiario dei bambini e degli accessori essenziali mal’attenzione si sposta nella ricerca di una nuova casa. Attualmente sono ospiti di una parente, ma è importante che trovino una nuova abitazione in attesa di capire cosa sarà di quella bruciata, di loro proprietà. Quando la nuova dimora sarà scelta, l’associazione Nodo Zero chiede che la comunità dia ancora il suo contributo per gli arredi e ogni altro oggetto serva per tornare alla normalità. E allora farà una lista completa dei nuovi bisogni da soddisfare.

«La famiglia ha partecipato anche all’evento per bambini del 18 luglio organizzato da Nodo Zero – racconta ancora il presidente Agosto - i bambini hanno vissuto un momento di spensieratezza e la madre ha potuto respirare un attimo di serenità, un passo importante nel percorso di ricostruzione emotiva. Le spese che dovranno affrontare sono molte, dalla ricerca dell’immobile all’affitto e alle necessità quotidiane, ma noi saremo accanto a loro».

Link alla raccolta fondi qui