Arrivano due nuovi tutor per controllare la velocità fra Palucco e Canova e sul rettilineo fra Quarto e Castello d'Annone

Arrivano due nuovi tutor alle porte di Asti per controllare la velocità di automobilisti, camionisti, motociclisti.

Il Prefetto di Asti, Claudio Ventrice, ha infatti firmato i decreti di sua competenza con i quali ha autorizzato l’installazione e l’utilizzo di due tutor in due tratti che hanno tristemente restituito una conta tragica di incidenti mortali negli ultimi anni.

Il primo è quello che va dal Palucco (appena fuori dal centro abitato verso Asti) fino a località Canova, dopo il distributore di benzina davanti all’ex Mirò, per intenderci, dove nel febbraio di quest’anno hanno perso la vita Adriana Calosso e Piero Giamello, la coppia che viaggiava sull’auto travolta frontalmente da un’altra vettura sulla quale viaggiava un ragazzo di Asti con la sua fidanzata. Altissima la velocità riscontrata sull’auto condotta dal giovane e lo scontro aveva spinto la vettura della coppia proprio contro la recinzione dell’area di servizio provocando la morte istantanea.

Questo tutor, che funzionerà in entrambe le direzioni, vuole rispondere anche alle esigenze di rallentamento della velocità e di maggior sicurezza nel tratto che attraversa la frazione Palucco che si affaccia sulla trafficata statale. Un tratto che non sarà direttamente interessato dal controllo di velocità ma anche dovrebbe comunque risentire dei rallentamenti apprezzabili grazie alla cartellonistica e alla prossimità dell’inizio del segmento di statale in cui la velocità sarà controllata dal velox posto all’inizio e da quello posto alla fine, in località Canova, con calcolo dell’andatura media.

Stesso meccanismo per un altro tratto che ha visto nel marzo dell’anno scorso la morte di Manuela Coppo, commerciante di 47 anni e del figlio Eric Piglione di appena 17. E’ sostanzialmente il rettilineo che da Quarto Inferiore conduce a Castello d’Annone. Anche in questo caso il tutor varrà per entrambe le direzioni di marcia e dovrebbe portare ad una riduzione della velocità anche nei tratti prima e dopo la sistemazione dei velox e, si spera, anche nella strada interna che attraversa la frazione Quarto teatro di numerosi incidenti per l’alta velocità e altrettanto numerosi appelli dei residenti.

Con la firma del decreto prefettizio di autorizzazione ora l’iter procederà per l’installazione dei tutor, chiesti dal Comune di Asti e il loro collaudo con una prospettiva di qualche mese prima della loro entrata in funzione effettiva.

Gli addetti ai lavori ritengono che il sistema di rilevazione del tutor, che non si limita all’accertamento “flash” del passaggio sotto un singolo autovelox ma consente di obbligare alla bassa velocità un tratto di strada lungo anche chilometri dando dunque anche la possibilità agli automobilisti di rallentare ed evitare la multa e la sottrazione dei punti, sia quello che più risponde allo scopo di maggiore sicurezza sulle strade.

E' quanto succede infatti nel tratto di Serravalle già dotato di tutor dopo che, in pochi chilometri, sono stati registrati oltre 5 incidenti mortali nel giro di qualche anno.