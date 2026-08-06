Agrisalumeria Luiset entra nel progetto SPAGO per valorizzare il Salame Cotto Piemonte

L’esperienza di una filiera completa, dall’allevamento alla trasformazione delle carni, al servizio della valorizzazione di uno dei prodotti più rappresentativi della tradizione gastronomica piemontese. Agrisalumeria Luiset è entrata a far parte di SPAGO – Linee Guida per il Salame Cotto Piemonte, il progetto nato con l’obiettivo di tutelare, promuovere e rafforzare la competitività del Salame Cotto Piemonte attraverso la definizione delle prime Linee Guida dedicate allo storico salume piemontese.

Coordinato da AgenForm – Agenzia dei Servizi Formativi della Provincia di Cuneo, il progetto è finanziato nell’ambito dell’intervento SRG01 – Sostegno ai Gruppi Operativi PEI-AGRI del Complemento di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2023-2027. L’iniziativa riunisce aziende della filiera, enti di ricerca, università, laboratori specializzati e organismi di formazione con un obiettivo comune: mettere a sistema competenze scientifiche, conoscenze produttive e tradizioni artigianali per definire strumenti condivisi a supporto del settore.

Nel corso delle attività saranno analizzati i processi produttivi del Salame Cotto Piemonte, con particolare attenzione agli aspetti fondamentali come la qualità del prodotto, la sicurezza alimentare, la sostenibilità e le caratteristiche sensoriali. Il risultato finale sarà la realizzazione di Linee Guida concrete e applicabili, pensate per sostenere le imprese e rendere il prodotto sempre più riconoscibile sul mercato.

Agrisalumeria Luiset parteciperà al progetto mettendo a disposizione il patrimonio di competenze maturato lungo l’intera filiera produttiva. L’azienda segue infatti direttamente tutte le fasi della lavorazione, dall’allevamento dei suini alla selezione della materia prima, fino alla trasformazione delle carni e alla produzione dei salumi tipici piemontesi. Un’organizzazione che consente di offrire un contributo concreto alla definizione di Linee Guida realmente rispondenti alle esigenze delle imprese del comparto.

«Partecipare a SPAGO significa confrontare la nostra esperienza quotidiana con le competenze di aziende, ricercatori e professionisti della filiera. È un’opportunità per contribuire alla tutela del Salame Cotto Piemonte e, allo stesso tempo, continuare a migliorare la qualità, la sicurezza e la sostenibilità delle nostre produzioni», sottolinea Mauro Casetta.

Per Agrisalumeria Luiset il progetto rappresenta anche un'opportunità per valorizzare un modello produttivo costruito in tanti anni, fondato sul controllo diretto della filiera, sulla qualità delle lavorazioni e sul forte legame con il territorio. L’adesione a SPAGO fa parte di un percorso di ricerca e sviluppo delle produzioni aziendali, che proseguirà nel mese di settembre con la presentazione di una nuova linea dedicata al suino nero.

Il partenariato del progetto comprende AgenForm, il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università di Torino (DISAFA), il Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino e le aziende Agrisalumeria Luiset, Azienda Agricola Scaglia, Brizio, Quadro Carni e Salumi e Raspini. La collaborazione tra il mondo della ricerca e quello produttivo punta a creare una robusta identità del Salame Cotto Piemonte.