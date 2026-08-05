A Monfrà Stories la biodinamica di Paolo Macchia tra terra e cosmo

Dopo il successo della prima proiezione della seconda stagione di Monfrà Stories ad Aramengo, dedicata alla restauratrice e miniaturista Anna Rosa Nicola, sabato 8 agosto alle 21.00 nel cortile del Collegio sarà presentato il secondo episodio, un viaggio nell’agricoltura che coltiva l’equilibrio tra terra e cosmo con l’intervento del protagonista Paolo Macchia, girato a 465

metri di altitudine, tra i filari del vigneto più alto di Cocconato.

Agricoltore biodinamico, ha scelto di restituire vita e dignità ai terreni dei suoi nonni attraverso un approccio agricolo che mette al centro la salute del suolo come organismo vivente. Seguendo i principi dell'agricoltura biodinamica, il suo lavoro intreccia tradizione e rispetto dei cicli lunari, proponendo una visione dell'agricoltura in cui il terreno è un ecosistema da custodire.

Attraverso il suo racconto, Monfrà Stories accompagna il pubblico alla scoperta di un modo di coltivare che guarda al passato per affrontare le sfide del presente, dalla tutela della biodiversità alla resilienza ai cambiamenti climatici. Un episodio che invita a riscoprire il valore del legame con la terra, della stagionalità e di un'agricoltura capace di generare benefici non solo per l'ambiente, ma anche per le comunità che lo abitano.

La serata è condotta dalla produttrice della serie Chiara Gianusso, con il co-produttore e regista Leonardo Medesani alla regia, i due giovani che lo scorso anno hanno dato vita alla Roundwood Studios.

Al termine della il pubblico potrà incontrare il protagonista dell’episodio, Paolo Macchia, che accompagnerà la serata con un approfondimento dedicato al mondo dell’agricoltura biodinamica e alla sua visione del rapporto tra uomo, terra e natura.

L’episodio sarà proiettato con sottotitoli in lingua inglese, confermando l’obiettivo della serie, ovvero quello di raccontare storie

profondamente radicate nel territorio del Monferrato con uno sguardo capace di dialogare anche con un pubblico internazionale.

In caso di maltempo l'evento si svolgerà nel salone comunale.

L’evento successivo, avrà luogo a Piovà Massaia il 12 settembre alle ore 21, con l’episodio dedicato alla battaglia degli alberi in città, per imparare a convivere con questi essere straordinari che ci danno aria, ombra, colore, ma soprattutto, ci ricordano la dinamicità del tempo. Protagonista Luigi Delloste, arboricoltore e accademico dell’Accademia di Agricoltura di Torino.