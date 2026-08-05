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Turismo

Dalla Fondazione Fs arriveranno nuovi treni storici speciali tra Piemonte e Lombardia

A ottobre e novembre due esperienze domenicali tra Milano e Alba e tra Torino e Canelli per scoprire territorio ed enogastronomia

Redazione web

Redazione web

05 Agosto 2026 08:06:11

Dalla Fondazione Fs arriveranno nuovi treni storici speciali tra Piemonte e Lombardia

Dalla Fondazione Fs arriveranno nuovi treni storici speciali tra Piemonte e Lombardia

Si arricchisce l’offerta commerciale dei treni storici della Fondazione Fs con due nuovi itinerari d’autore dedicati al Piemonte, alla Lombardia e alle grandi eccellenze enogastronomiche dell’autunno: il Milano-Alba, tra tartufi e vino nel cuore delle Langhe, e il Torino-Canelli, sulla Ferrovia delle Langhe, Roero e Monferrato.

Il primo appuntamento è con il treno storico Milano-Alba, in programma le domeniche 11, 18 e 25 ottobre. Partirà da Milano Centrale alle 9.05 e arriverà ad Alba alle 12.35, via Pavia, Alessandria e Asti, con rientro da Alba alle 18.20 e arrivo a Milano Centrale alle 22. Un viaggio in giornata verso le Langhe, nel periodo in cui il territorio esprime al meglio paesaggio, cultura e gusto. A bordo delle carrozze anni 70’ Gran Confort, il viaggio diventa esperienza: comfort, grandi finestrature e ritmo lento valorizzano il paesaggio, mentre degustazioni, prodotti stagionali e racconti sul Nebbiolo anticipano l’arrivo ad Alba e le eccellenze del territorio.

A novembre sarà la volta del treno storico Torino-Canelli, in programma le domeniche 1, 8, 15 e 22 novembre. Il convoglio collegherà Torino Porta Nuova a Canelli, con fermate a Torino Lingotto, Bra e Alba, attraversando colline, vigneti e borghi del Monferrato. Il viaggio si svolgerà a bordo delle carrozze anni 20’ Centoporte. A bordo sono previste degustazioni e masterclass dedicate ai vini, ai prodotti tipici e alla cultura spumantistica dell’Alta Langa e del Monferrato. La circolazione inaugurale del 1° novembre avrà un valore particolare: il treno sarà trainato da una locomotiva a vapore, un elemento di indiscusso fascino in un periodo in cui il foliage lo fa da padrone.

In questa occasione il servizio seguirà orari dedicati, con partenza da Torino Porta Nuova alle 8.55, arrivo a Canelli alle 11.29, ripartenza alle 18.12 e rientro a Torino Porta Nuova alle 21.15. Nelle altre domeniche il programma prevede partenza da Torino Porta Nuova alle 8.55, arrivo a Canelli alle 10.43 con ripartenza alle 18.15 e arrivo nel capoluogo piemontese alle 20.20.

Biglietti in vendita sul sito www.trenitalia.com  e su tutti i canali di vendita Trenitalia, inclusi l’app Trenitalia, le biglietterie di stazione, i distributori self-service e le agenzie di viaggio. Maggiori info su www.fondazionefs.it o alla casella postale trenistorici@fondazionefs.it

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