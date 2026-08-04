Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi martedì 4 agosto 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, martedì 4 agosto 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.

Nel concorso di oggi non sono stati realizzati né il “6” né il “5+1”, sono stati invece centrati 10 punti “5”, ciascuno dei quali vince 19.735,68 euro. Il jackpot continua a crescere e per la prossima estrazione sale a203.100.000 €.

Lotto – I numeri sulle ruote di martedì 4 agosto 2026

Bari: 40 – 77 – 49 – 65 – 43

Cagliari: 75 – 6 – 3 – 62 – 15

Firenze: 42 – 4 – 69 – 27 – 43

Genova: 5 – 47 – 57 – 50 – 89

Milano: 37 – 88 – 1 – 85 – 42

Napoli: 33 – 28 – 45 – 18 – 23

Palermo: 4 – 70 – 38 – 58 – 85

Roma: 62 – 18 – 28 – 59 – 43

Torino: 86 – 24 – 40 – 34 – 61

Venezia: 25 – 12 – 78 – 53 – 39

Nazionale: 49 – 7 – 65 – 62 – 70

La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qui.

SuperEnalotto – Estrazione di martedì 4 agosto 2026

Combinazione vincente: 70 – 78 – 56 – 49 – 58 – 76

Numero Jolly: 29

Numero SuperStar: 16

Jackpot per la prossima estrazione: 203.100.000 €

Vincite e quote SuperEnalotto

Punti 6: nessuno

Punti 5+1: nessuno

Punti 5: 10 da € 19.735,68

Punti 4: 440 da € 457,47

Punti 3: 16.763 da € 36,11

Punti 2: 284.671 da € 6,60

Quote SuperStar

6 Stella: nessuno

5+1 Stella: nessuno

5 Stella: nessuno

4 Stella: 5 da € 45.747,00

3 Stella: 92 da € 3.611,00

2 Stella: 1.507 da € 100,00

1 Stella: 11.313 da € 10,00

0 Stella: 31.206 da € 5,00

10eLotto serale – martedì 4 agosto 2026

Numeri vincenti:

4 – 5 – 6 – 12 – 18 – 24 – 25 – 28 – 33 – 37 – 40 – 42 – 47 – 49 – 62 – 70 – 75 – 77 – 86 – 88

Numero Oro: 40

Doppio Oro: 40 – 77

Numeri Extra

1 – 3 – 27 – 34 – 38 – 45 – 50 – 53 – 57 – 58 – 59 – 65 – 69 – 78 – 85

Simbolotto – Estrazione di martedì 4 agosto 2026

35 – Uccello

24 – Pizza

36 – Nacchere

5 – Mano

12 – Soldato

Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.