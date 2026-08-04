Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi martedì 4 agosto 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Vincite
04 Agosto 2026 21:56:42
Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, martedì 4 agosto 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.
Nel concorso di oggi non sono stati realizzati né il “6” né il “5+1”, sono stati invece centrati 10 punti “5”, ciascuno dei quali vince 19.735,68 euro. Il jackpot continua a crescere e per la prossima estrazione sale a203.100.000 €.
Bari: 40 – 77 – 49 – 65 – 43
Cagliari: 75 – 6 – 3 – 62 – 15
Firenze: 42 – 4 – 69 – 27 – 43
Genova: 5 – 47 – 57 – 50 – 89
Milano: 37 – 88 – 1 – 85 – 42
Napoli: 33 – 28 – 45 – 18 – 23
Palermo: 4 – 70 – 38 – 58 – 85
Roma: 62 – 18 – 28 – 59 – 43
Torino: 86 – 24 – 40 – 34 – 61
Venezia: 25 – 12 – 78 – 53 – 39
Nazionale: 49 – 7 – 65 – 62 – 70
La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qui.
Combinazione vincente: 70 – 78 – 56 – 49 – 58 – 76
Numero Jolly: 29
Numero SuperStar: 16
Jackpot per la prossima estrazione: 203.100.000 €
Punti 6: nessuno
Punti 5+1: nessuno
Punti 5: 10 da € 19.735,68
Punti 4: 440 da € 457,47
Punti 3: 16.763 da € 36,11
Punti 2: 284.671 da € 6,60
6 Stella: nessuno
5+1 Stella: nessuno
5 Stella: nessuno
4 Stella: 5 da € 45.747,00
3 Stella: 92 da € 3.611,00
2 Stella: 1.507 da € 100,00
1 Stella: 11.313 da € 10,00
0 Stella: 31.206 da € 5,00
Numeri vincenti:
4 – 5 – 6 – 12 – 18 – 24 – 25 – 28 – 33 – 37 – 40 – 42 – 47 – 49 – 62 – 70 – 75 – 77 – 86 – 88
Numero Oro: 40
Doppio Oro: 40 – 77
1 – 3 – 27 – 34 – 38 – 45 – 50 – 53 – 57 – 58 – 59 – 65 – 69 – 78 – 85
35 – Uccello
24 – Pizza
36 – Nacchere
5 – Mano
12 – Soldato
Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
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