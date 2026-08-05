L'eccellenza della Tonda Gentile alla 72ª Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia

Dal 22 al 30 agosto a Cortemilia, la capitale della Nocciola Piemonte IGP, arriva la 72ª edizione della Fiera Nazionale della Nocciola, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate piemontese, capace ogni anno di richiamare migliaia di visitatori, operatori del settore e turisti nel cuore dell’Alta Langa.

Alla conferenza di presentazione presenti il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, gli assessori regionali Paolo Bongioanni e Marco Gallo, del sindaco di Cortemilia Marco Zunino e del presidente della Pro Loco Paolo Valentino. A moderare l’incontro è stato il giornalista Beppe Gandolfo.

Tra le novità dell’edizione 2026 spicca il gemellaggio con il Trentino-Alto Adige, regione ospite della manifestazione, che porterà a Cortemilia il Presidio Slow Food del Grano Saraceno di Terragnolo.

Continua la collaborazione con la Valle d’Aosta, la Liguria e il Veneto, territori legati dalla promozione delle produzioni tipiche e dalla valorizzazione delle identità locali. Proprio la Valle d’Aosta sarà presente con uno spazio dedicato alle sue quattro DOP (la Fontina, il Fromadzo, il Lard d’Arnad e lo Jambon de Bosses) oltre ad altre eccellenze della filiera lattiero-casearia e delle carni.

La manifestazione inizierà già venerdì 14 agosto con gli appuntamenti “Aspettando la Fiera”, con la musica dalle 19.30 della band "Glamour live music". Sabato 15 invece alle ore 11 la messa nella Chiesa della Pieve di Santa Maria, alla 21 nello stesso luogo “Pastime with good company”, concerto di Ensamble “I Fortunelli”.

L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 22 agosto alle 18 davanti al Palazzo Municipale. In quell’occasione sarà consegnata la tradizionale Nocciola d’Oro a Federica Russo Galla, tra le più autorevoli interpreti della pasticceria italiana contemporanea e recentemente nominata Maestra dell’Arte della Cucina Italiana per la sezione Pasticceria. La serata proseguirà dalle 19.30 con la tradizionale passeggiata enogastronomica tra le vie del centro storico, accompagnata da musica dal vivo nelle piazze del paese, per concludersi con lo spettacolo pirotecnico e il dj set di FM Disco Explosion.

Domenica 23 agosto è il momento del grande mercato della Fiera Nazionale della Nocciola, con espositori provenienti da Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto, Trentino-Alto Adige e da numerose altre regioni italiane. Non mancheranno il "Mercatino dla roba veja e antica" e l’esposizione delle macchine agricole. Alle ore 11.00 un talk dedicato ai prodotti tipici del Trentino-Alto Adige che incontrano la nocciola. A partire dalle 12.30 apre ufficialmente “Casa Nocciola”, lo stand gastronomico allestito all’interno del

Chiostro del Convento Francescano a cura della Proloco di Cortemilia.

Nel pomeriggio, alle 16.00, sfila per le vie del paese il tradizionale Corteo delle Nizurere, seguito da Sbandieratori e Musici del Borgo Moretta di Alba che animeranno la sfilata.

Alle 18.30 in Piazza Oscar Molinari, aperitivo culturale con Paolo Tibaldi, che presenta il suo libro “Abitare il piemontese”. Modera l’incontro Fabio Gallina; in collaborazione con la Libreria “Liberi tutti”.

Sempre domenica 23 agosto, alle ore 19.30 apre “Casa Nocciola”, lo stand gastronomico che rimarrà aperto anche durante le serate in settimana, e alle 21.30 “Kinder Police” in concerto. Tutto presso i locali del Convento Francescano.

Martedì 25 agosto alle ore 17.00, presso lo sferisterio comunale, si terrà il “Memorial Romano Cane e Gianni Brezzi”, una sfida al cordino, con i quattro capitani che hanno guidato il “Nocciole Marchisio Cortemilia”.

Alle ore 19.30: apertura dello stand gastronomico “Casa Nocciola” e, dalle ore 21.30, “Divina Show” in concerto, presso il Convento di San Francesco.

Mercoledì 26 agosto presso i locali del Convento Francescano, apertura di “Casa Nocciola” con la cena a base di bollito misto alla piemontese; la serata prosegue con l’esibizione dei ballerini della scuola di ballo “Universal Dance” di Canelli e con l’Orchestra “Sonia De Castelli” e la partecipazione di Fiorenzo Tassinari al sax.

Nel corso della settimana si alterneranno appuntamenti sportivi, serate danzanti, incontri con autori, aperitivi culturali e momenti dedicati alle tradizioni locali. Tra gli eventi più attesi figurano l'Aperitivo Culturale con Laura Formenti e il 50° Festival della Canzone Cortemiliese, in programma giovedì 27 agosto.

Grande spazio sarà riservato anche alla musica. Venerdì 28 agosto salirà sul palco del Parco La Pieve Ivana Spagna, artista che ha conquistato il successo internazionale con brani come “Easy Lady” e “Call Me” e che, in oltre cinquant’anni di carriera, ha venduto più di dieci milioni di dischi nel mondo.

Sabato 29 agosto il centro storico si trasformerà invece in un grande villaggio dedicato alla cultura pop con il “Cortemilia Comics & Games”. L’edizione 2026 sarà ispirata al tema “K-pop Demon Hunters” e proporrà cosplay, videogiochi, spettacoli, showcooking, laboratori, tornei, area Lego, laser arena, arti marziali, concerti K-pop e numerosi ospiti del mondo del doppiaggio, del fumetto e dei social. Dalle 21.30 al Parco della Piave si si festeggia con la Leva 2008.

La chiusura della Fiera, domenica 30 agosto, vedrà protagonista Samurai Jay, tra le rivelazioni della scena urban italiana. Reduce dal debutto al Festival di Sanremo 2026 e forte di milioni di ascolti sulle piattaforme digitali, l’artista terrà a Cortemilia l’unica data piemontese del suo Summer Tour 2026. Sia il concerto di Ivana Spagna sia quello di Samurai Jay saranno a ingresso gratuito.

La manifestazione proseguirà poi con due appuntamenti conclusivi nel primo weekend di settembre. Sabato 5 settembre sarà dedicato al mito di “Nella di Cortemilia”, figura simbolica della tradizione locale che ispirerà la presentazione di un nuovo dolce realizzato dalla Pasticceria Canobbio in collaborazione con l’azienda vitivinicola Massimo Rivetti, tra racconti, musica e illustrazioni.

Domenica 6 settembre, infine, la Confraternita della Nocciola consegnerà i tradizionali riconoscimenti. Il premio Cortemiliese DOC sarà assegnato a Iva Celano, mentre il Premio Fautor Langae – Nocciola d’Oro 2026 andrà a Giuliana Cirio, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo e Paola Veglio. Saranno inoltre premiate Aurora Cavallo come Ambasciatrice della Nocciola nel Mondo, Luciana Littizzetto come Ambasciatrice della Nocciola a vita e verrà consegnato anche il riconoscimento “Una vita per la nocciola”.