Notte di San Lorenzo: dove vedere le stelle cadenti tra colline, Big Bench e osservatori astronomici

Ogni estate c’è una notte che porta gli astigiani ad alzare lo sguardo verso il cielo. È la Notte di San Lorenzo, quando le "stelle cadenti" regalano uno degli spettacoli naturali più emozionanti dell’anno.

Nell’Astigiano ci sono numerosi luoghi dove poter ammirare il fenomeno lontano dalle luci della città, tra panorami collinari, osservatori astronomici e iniziative organizzate dai gruppi di astrofili.

Le Perseidi

In realtà, quelle che comunemente chiamiamo “stelle cadenti”, sono le Perseidi, uno degli sciami meteorici più spettacolari dell’anno.

Il fenomeno si verifica quando la Terra attraversa la scia di polveri e piccoli frammenti lasciati dalla cometa Swift-Tuttle lungo la sua orbita. Entrando nell’atmosfera terrestre a velocità elevatissime, queste particelle si incendiano per attrito, producendo le scie luminose che vediamo dalla Terra.

Il loro nome deriva dalla costellazione di Perseo, dalla quale sembrano provenire. Sebbene il periodo di attività si estenda da fine luglio fino alla seconda metà di agosto, il picco è visibile a occhio nudo proprio intorno al 12 e 13 agosto, quando, in condizioni favorevoli, è possibile osservare anche decine di meteore ogni ora.

Gli appuntamenti

Lunedì 10 agosto, a Cerreto d’Asti, la Big Bench n. 151 ospiterà l’iniziativa “Accendiamo i desideri nella notte di San Lorenzo”. A partire dalle 19.30, sul prato della “Rosina”, i partecipanti potranno trascorrere una serata tra musica e osservazione del cielo. Gli esperti dell’Associazione Astrofili William Herschel di Torino guideranno il pubblico nell’osservazione delle stelle attraverso telescopi professionali, aiutando a riconoscere costellazioni, pianeti e le Perseidi.

Gli appuntamenti proseguiranno anche mercoledì 12 agosto a Montaldo Scarampi, dove gli astrofili del gruppo Beta Andromedae accompagneranno il pubblico in una serata dedicata proprio al momento di massima attività dello sciame meteorico. Dopo una breve introduzione all’astronomia e ai fenomeni osservabili nel cielo estivo, l’attenzione si sposterà sulle Perseidi. astigiano. Nella stessa giornata a partire dalle 19.30 gli astrofili danno appuntamento per l'osservazione dell'eclissi solare.

Sempre lunedì un appuntamento organizzato all’Osservatorio astronomico di Odalengo Piccolo, sede del Gruppo Astrofili Cielo del Monferrato. Situato su una collina a circa 400 metri di quota, l’osservatorio organizza periodicamente serate dedicate all’osservazione della Luna, dei pianeti e del cielo profondo, permettendo ai partecipanti di utilizzare telescopi professionali e imparare a riconoscere costellazioni e corpi celesti. L'appuntamento per il 10 agosto è al completo ed è possibile iscriversi alla lista d'attesa, rimane un nuovo appuntamento di osservazione della Luna il 22 agosto.

Dove poterle osservare

Il Monferrato offre numerosi punti panoramici ideali per l’osservazione. Tra i luoghi più consigliati, le aree collinari di Albugnano, Passerano Marmorito, Montafia, Moncucco Torinese, Moransengo-Tonengo, Mongardino, Vigliano d’Asti e Revigliasco d’Asti, dove il limitato inquinamento luminoso permette di osservare il cielo con maggiore nitidezza. Naturalmente è sempre importante fermarsi soltanto in aree pubbliche, evitando di entrare nei terreni privati. Sorprendenti anche le campagne di Cella Monte, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato e Moleto.

Anche il Sacro Monte di Crea, uno dei punti più affascinanti del Monferrato. Il complesso è immerso nel Parco naturale e dominato dal Santuario e dalle sue cappelle, salendo fino alla cappella del Paradiso, il panorama si apre sulle colline circostanti, offrendo una stupenda cornice per osservare le stelle.

A Roccaverano, la piazza della torre o i prati intorno alla chiesa di San Giovanni di Ameno offrono un cielo ampio e pulito. Anche a San Giorgio Scarampi: la zona alta vicino alla torre medievale dà una vista aperta sul cielo.