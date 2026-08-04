L'addio a "Nino" Passalacqua, l'imprenditore fra escavazioni e riciclati

All'età di 78 anni (ne avrebbe compiuti 79 fra qualche giorno) si è spento Antonio Passalacqua, per tutti "Nino", imprenditore molto conosciuto a Cerro Tanaro e nei paesi della Via Fulvia dove aveva molti clienti, collaboratori e amici.

Serietà, umanità e infinita dedizione al lavoro sono state la cifra della sua esistenza e della sua impronta imprenditoriale. A fine Anni Sessanta, Passalacqua, affiancato dalla moglie Nucci, ha deciso di mettersi in proprio: prima con i trasporti di paglia e fieno, poi con il movimento terra che sarebbe diventata l'azienda di famiglia per molti anni.

Negli Anni Novanta, con l'ingresso in azienda del figlio Giuliano, a fianco della impresa di escavazioni nasce la Astigiana Riciclati, azienda che si occupa di recupero di rifiuti non pericolosi per la loro trasformazione in materia prima secondaria.

«Per Nino il lavoro non è mai stato soltanto una professione, ma una vera ragione di vita - dicono le persone che lo conoscevano da vicino - Con lo stesso impegno ha sempre messo al centro la famiglia, il bene più prezioso».

Ha lavorato fino all'ultimo giorno, come aveva sempre fatto per tutta la vita. Ed è proprio questa l'immagine che resterà nel cuore di chi lo ha conosciuto: quella di un uomo che ha dedicato ogni giorno della sua esistenza alla famiglia e al lavoro.

Lascia la moglie Nucci, la figlia Maria Luisa, stimata insegnante di scuola primaria, il figlio Giuliano, con il quale ha condiviso una vita di lavoro, e gli amatissimi nipoti Luciano, Giovanni, Maria Cristina e Caterina, ai quali era profondamente legato.