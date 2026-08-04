«Due immagini, un unico obiettivo: avere più cura della nostra città»

Per la nostra rubrica "Dite la vostra" riceviamo e pubblichiamo

Ci sono fotografie che raccontano, in modo semplice ma efficace, le piccole e grandi sfide con cui una città si confronta ogni giorno. Due immagini scattate in questi giorni ad Asti rappresentano situazioni diverse, ma accomunate da un medesimo obiettivo: contribuire a rendere la città sempre più decorosa, sicura e vivibile. La prima, realizzata in viale Pilone, mostra una lavatrice abbandonata sul marciapiede. Un episodio che richiama il tema del rispetto degli spazi pubblici e del senso civico. L'abbandono indiscriminato dei rifiuti non è soltanto una violazione delle regole, ma un comportamento che penalizza l'intera collettività, deturpa il decoro urbano e genera costi che, inevitabilmente, ricadono su tutti i cittadini.

È importante continuare a promuovere una cultura della responsabilità, ricordando che esistono servizi dedicati per il corretto smaltimento dei rifiuti ingombranti. La seconda fotografia, scattata in via Porta Romana, evidenzia invece il problema della temporanea assenza dell'illuminazione pubblica che, da alcuni giorni, interessa un tratto della via. Una situazione che sta creando disagi ai residenti e a quanti percorrono quotidianamente la zona, soprattutto nelle ore serali. Si tratta di un inconveniente che ci si augura possa essere risolto nel più breve tempo possibile, così da ripristinare condizioni ottimali di sicurezza e fruibilità della strada.

Sono due situazioni molto diverse tra loro, ma che ricordano come la qualità della vita in una città dipenda dall'impegno di tutti. Da un lato è fondamentale il contributo dei cittadini, chiamati ad adottare comportamenti rispettosi del bene comune; dall'altro è altrettanto importante che le segnalazioni trovino riscontro attraverso interventi puntuali e tempestivi. Prendersi cura di Asti significa anche prestare attenzione a queste situazioni quotidiane, che possono apparire marginali ma incidono concretamente sulla percezione di sicurezza, sul decoro urbano e sull'immagine della città. Con la collaborazione tra cittadini, istituzioni e gestori dei servizi è possibile affrontare e risolvere questi problemi, contribuendo a costruire una città sempre più accogliente e vivibile per tutti.

Franco Ingrascì - Commissario provinciale Udc