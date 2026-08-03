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Viabilità

Piazza Campo del Palio ad Asti si rinnova: più accessibilità, sicurezza e spazio per i rifiuti

L'ordinanza dirigenziale 954 introduce una serie di modifiche strutturali volte a migliorare la fruizione del parcheggio

Riccardo Santagati

Riccardo Santagati

03 Agosto 2026 15:47:21

primo mercato unificato di piazza del palio ad asti risultato

Piazza del Palio, la zona adibita ad area mercatale [foto di repertorio]

La fisionomia di piazza Campo del Palio, ad Asti, si rinnova anche a seguito della riorganizzazione del mercato unificato, recentemente spostato, in parte, tra piazza Libertà e Largo Saracco. L'ordinanza dirigenziale n. 954 del 30 luglio introduce infatti una serie di modifiche strutturali volte a migliorare l'accessibilità, la sicurezza e la gestione dei servizi ambientali nell'area.

Il provvedimento pone particolare attenzione alla tutela dei più fragli attraverso l'istituzione di nuovi stalli di sosta riservati ai veicoli al servizio di persone con disabilità. Per questi spazi ci sarà l'obbligo di esposizione del regolare contrassegno e la tolleranza zero verso le occupazioni abusive, che comporteranno la rimozione forzata del veicolo. Sul fronte della sicurezza, è stata inoltre individuata un'area dedicata esclusivamente ai mezzi di Polizia e di soccorso, posizionata nei pressi dell'ingresso sul lato di via Emanuele Filiberto.

Parallelamente alla sosta, l'ordinanza del Comune disciplina la logistica dei servizi di igiene urbana gestiti dall'Asp. Nelle giornate di mercoledì e sabato, o in occasione di altri eventi mercatali, una specifica area a sud della corsia centrale sarà interdetta al transito e alla sosta veicolare. Questo spazio di circa 18 metri per 9 sarà riservato esclusivamente ai mezzi dell'Asp per il conferimento dei rifiuti prodotti dal mercato. L'entrata in vigore delle nuove disposizioni sarà accompagnata dall'installazione della segnaletica stradale come da Codice della Strada.

Clicca qui per vedere la planimetria della piazza

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