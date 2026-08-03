Futuro Nazionale, confronto con gli astigiani sul prezzo dei carburanti e legittima difesa

Sabato, in piazza Libertà, ad Asti, si è svolta un'iniziativa organizzata dai giovani di Futuro Nazionale. L'evento è stato promosso dal Comitato Ferrere 422, rappresentato dai referenti Mattia Franco e Federico Balsamo, in collaborazione con il Comitato Asti 10, guidato da Michele Iannotta.

Durante il gazebo, l'attenzione si è concentrata su diverse tematiche. In particolare, sono stati affrontati i temi del rincaro dei carburanti, che incide sulla gestione economica di famiglie e imprese, e le criticità del settore agricolo, legate all'aumento dei costi e alle difficoltà produttive. Ampio spazio è stato inoltre dedicato alla sicurezza pubblica e alla tutela della legittima difesa. L'obiettivo dichiarato degli organizzatori è stato quello di raccogliere le istanze e le preoccupazioni espresse dai cittadini su un tema di cui si sta discutendo anche a livello parlamentare.

L'iniziativa segna un momento di collaborazione tra i due comitati territoriali di Futuro Nazionale, che intendono proseguire il percorso di crescita attraverso una presenza costante nelle piazze e un confronto continuo con i cittadini.