A San Damiano partono i laboratori ludico-creativi gratuiti per bambini

Iniziano questa settimana a San Damiano i laboratori ludico creativi organizzati dal Comune, proseguendo gli indirizzi dei progetti “Estate in città” ed “Essere una comunità che educa e cura”. I laboratori sono riservati a bambini di età compresa fra i 6 e gli 11 anni e sono la prosecuzione dei Centri estivi per giovani, che si sono conclusi il 31 luglio.

L’obiettivo del progetto è quello di offrire uno spazio e delle attività educative alle famiglie che nel mese di agosto lavorano ed hanno difficoltà nel badare ai loro figli: inoltre, i diversi momenti previsti prevedono attività sportive, teatrali e di riflessione, oltre a coinvolgere il Comitato Palio e Croce Rossa.

I laboratori si svolgono tre giorni alla settimana (lunedì e mercoledì mattina, giovedì pomeriggio) e sono completamente gratuiti per le famiglie che decidono di iscrivervi i figli: l’iniziativa è dedicata a tutti i bambini e le bambine residenti nel comune di San Damiano, ma sono previsti più di trenta posti per chi non è residente, pur tenendo presente che la priorità nelle iscrizioni sarà data ai residenti nel territorio comunale.

L’iscrizione ai laboratori è obbligatoria e si può effettuare compilando la domanda presente sul sito del Comune, rivolgendosi all’ufficio Servizi sociali, o tramite mail a sociale@comune.sandamiano.at. it ; altre info allo 0141-975056.