A Soglio va in scena “Il testamento dell’ortolano”: memoria e amore per la Terra

Una serata di teatro all'aperto organizzata dall'Unione Agraria Cooperativa di Soglio, in collaborazione con l'Ecomuseo Basso Monferrato Astigiano e il Comune di Soglio, la storia di un ortolano, la sua cesta colma di ortaggi, i ricordi dell'infanzia, i consigli tramandati e le storie di famiglia.

L'appuntamento è per venerdì 7 agosto, alle 21.30, nel giardino della Chiesa di San Pietro in Vincoli di Soglio, dove andrà in scena "Il testamento dell'ortolano", spettacolo interpretato da Massimo Barbero del Teatro degli Acerbi e diretto da Patrizia Camatel.

Lo spettacolo richiama una fiaba antica, ma affronta temi di grande attualità, raccontando il profondo legame tra l'uomo e la Terra. Al centro della narrazione c'è l'orto, luogo simbolico che si trasforma in un spazio di memoria, di affetti e di riflessione sul rapporto millenario che unisce l'umanità al pianeta, patrimonio comune da custodire e fonte indispensabile di vita.

Come in un antico "cunto", la scena si popola di personaggi e immagini capaci di intrecciare realtà e fantasia: non cavalieri ed eroi, ma contadini in sella alla Lambretta, peperoni magici che esplodono nel cielo come fuochi d'artificio, balli a palchetto e lune di polenta. Un racconto poetico che restituisce il valore delle tradizioni rurali e invita il pubblico a riscoprire il rispetto per la natura attraverso la forza del teatro. Durante la serata ci sarà inoltre un'incursione poetica di Antonio Catalano, autore del racconto dal quale è stata tratta la pièce.

L'ingresso è a offerta libera. Per informazioni è possibile telefonare nel pomeriggio al numero 328 7069085.

Le attività dell'Ecomuseo Basso Monferrato Astigiano sono realizzate con il contributo della Regione Piemonte e della Fondazione CRASTI, in collaborazione con l'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, la Rete Ecomusei Piemonte e il Laboratorio Ecomusei.