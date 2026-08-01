Il sindaco di San Damiano Davide Migliasso è il nuovo vicepresidente della Provincia di Asti

Il nuovo assetto amministrativo della Provincia di Asti prende forma con l'assegnazione delle deleghe ai consiglieri in carica, da parte del presidente Simone Nosenzo. Nessuna sorpresa per quanto riguarda il suo vice che, come anticipato settimane fa, sarà Davide Migliasso, attuale sindaco di San Damiano. A Migliasso è stato affidato un pacchetto di deleghe che comprende la gestione dei trasporti pubblici e merci, l’agricoltura, la sanità e la sicurezza, oltre alla supervisione della polizia provinciale e dei settori relativi a caccia e pesca.

Il piano di ripartizione delle funzioni prosegue con Ivan Ferrero, a cui sono stati assegnati settori strategici per lo sviluppo strutturale del territorio, quali il Pnrr, la pianificazione territoriale e la programmazione e gestione degli edifici, ma anche le scuole e il patrimonio. Parallelamente, Davide Massaglia si occuperà della programmazione e gestione della viabilità e dei lavori pubblici, del dissesto idrogeologico e della protezione civile, mantenendo inoltre il coordinamento per l'Area nord e la delega specifica ai tartufi.

L'attenzione verso il sociale e l'istruzione è rappresentata da Tiziana Gaeta, le cui deleghe spaziano dal dimensionamento scolastico alla coesione sociale, includendo l’istruzione, le pari opportunità, i soggiorni marini e l’Utea. Il versante della sostenibilità e della tutela del territorio è invece affidato ad Anna Macchia, che assume la responsabilità dell'ambiente, della transizione ecologica e della vigilanza ambientale.

La promozione del territorio vede come referente Calogero Mancuso, incaricato di gestire il turismo, lo sport, le politiche giovanili e le manifestazioni, il patrimonio Unesco e le attività culturali. Luigi Gallareto completa la squadra di governo occupandosi della programmazione finanziaria e della Stazione unica appaltante, curando inoltre realtà specifiche come il campeggio di Roccaverano, il coordinamento dell'Area sud, le strategie per la montagna e le aree interne, e i rapporti con gli enti locali e le associazioni regionali.

Tutte le materie non espressamente delegate rimangono di esclusiva competenza del presidente Nosenzo.