Eclissi solare di agosto: il gruppo astrofili Beta Andromedae guiderà gli appassionati nell'osservazione

Fra pochi giorni ci sarà un appuntamento speciale per tutti gli appassionati del firmamento e per chi desidera vivere una serata diversa sotto il cielo stellato. Il Gruppo Astrofili Astigiani Beta Andromedae organizza, infatti, un'osservazione aperta al pubblico dell’eclissi di Sole che avrà luogo martedì 12 agosto. L'appuntamento si terrà presso il suggestivo punto panoramico Mons Altus di Montaldo Scarampi. L’evento, organizzato in collaborazione con il Comune, prenderà il via a partire dalle ore 19, mentre l’inizio del fenomeno astronomico è previsto per le 19.30 circa. Sebbene si tratti di un’eclissi non totale, lo spettacolo promette di essere molto affascinante poiché l’oscuramento del disco solare raggiungerà circa il 90%.

Gli astrofili del gruppo Beta Andromedae saranno pronti ad accogliere i partecipanti per seguire insieme ogni fase dell'evento fin dai primi istanti, offrendo l'occasione di scoprire da vicino il mondo dell’astronomia. Con il calare della notte, la serata non si esaurirà, ma proseguirà con l’osservazione delle Perseidi, le celebri “stelle cadenti” di agosto che, tempo permettendo, accompagneranno il pubblico durante il resto della nottata. Quello del 12 agosto sarà un momento di condivisione e meraviglia per lasciarsi incantare dalla bellezza dell’universo in uno dei punti panoramici più suggestivi del territorio astigiano.

Il percorso di avvicinamento all'eclissi inizierà però molto prima, con un calendario di attività che partirà proprio questa sera, 1° agosto, presso il parco archeologico di Valleandona. Gli incontri per scrutare la volta celeste e conoscere le attività del gruppo proseguiranno poi il 9 agosto a Cortiglione e il 10 agosto a Loazzolo, facendo tappa il 12 agosto a Montaldo Scarampi per l'eclissi e concludendosi il 13 agosto all'azienda agricola "La Gavazza" a Mongardino. Chiunque desideri partecipare alle attività o unirsi alle riunioni del Gruppo Astrofili Astigiani può richiedere maggiori informazioni scrivendo all'indirizzo email gruppoastrofiliastigiani@gmail.com.