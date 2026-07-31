Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi venerdì 31 luglio 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Vincite
31 Luglio 2026 21:29:34
Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, venerdì 31 luglio 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.
Nel concorso di oggi non sono stati realizzati né il “6” né il “5+1”, sono stati invece centrati 9 punti “5”, che vincono 16.630,24 euro ciascuno. Il jackpot continua a crescere e per la prossima estrazione sale 203.100.000 €.
Bari: 86 – 82 – 19 – 73 – 31
Cagliari: 51 – 85 – 73 – 77 – 40
Firenze: 1 – 29 – 90 – 7 – 52
Genova: 29 – 32 – 10 – 49 – 28
Milano: 41 – 81 – 49 – 3 – 4
Napoli: 82 – 49 – 1 – 52 – 59
Palermo: 11 – 55 – 40 – 62 – 57
Roma: 69 – 58 – 86 – 31 – 74
Torino: 60 – 89 – 74 – 5 – 64
Venezia: 35 – 32 – 54 – 34 – 90
Nazionale: 53 – 5 – 21 – 55 – 13
La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qui.
Combinazione vincente: 10 – 39 – 83 – 2 – 6 – 31
Numero Jolly: 66
Numero SuperStar: 75
Jackpot per la prossima estrazione: 203.100.000 €
Punti 6: nessuno
Punti 5+1: nessuno
Punti 5: 9 da € 16.630,24
Punti 4: 786 da € 194,32
Punti 3: 26.759 da € 17,16
Punti 2: 355.364 da € 5,00
6 Stella: nessuno
5+1 Stella: nessuno
5 Stella: nessuno
4 Stella: nessuno
3 Stella: 101 da € 1.716,00
2 Stella: 1.397 da € 100,00
1 Stella: 7.937 da € 10,00
0 Stella: 14.901 da € 5,00
Numeri vincenti:
1 – 11 – 19 – 29 – 32 – 35 – 41 – 49 – 51 – 55 –
58 – 60 – 69 – 73 – 81 – 82 – 85 – 86 – 89 – 90
Numero Oro: 86
Doppio Oro: 86 – 82
3 – 4 – 5 – 7 – 10 – 28 – 31 – 34 – 40 – 52 –
54 – 59 – 62 – 74 – 77
15 – Ragazzo
20 – Festa
16 – Naso
18 – Cerino
43 – Funghi
Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
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