Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi venerdì 31 luglio 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, venerdì 31 luglio 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.

Nel concorso di oggi non sono stati realizzati né il “6” né il “5+1”, sono stati invece centrati 9 punti “5”, che vincono 16.630,24 euro ciascuno. Il jackpot continua a crescere e per la prossima estrazione sale 203.100.000 €.

Lotto – I numeri sulle ruote di venerdì 31 luglio 2026

Bari: 86 – 82 – 19 – 73 – 31

Cagliari: 51 – 85 – 73 – 77 – 40

Firenze: 1 – 29 – 90 – 7 – 52

Genova: 29 – 32 – 10 – 49 – 28

Milano: 41 – 81 – 49 – 3 – 4

Napoli: 82 – 49 – 1 – 52 – 59

Palermo: 11 – 55 – 40 – 62 – 57

Roma: 69 – 58 – 86 – 31 – 74

Torino: 60 – 89 – 74 – 5 – 64

Venezia: 35 – 32 – 54 – 34 – 90

Nazionale: 53 – 5 – 21 – 55 – 13

La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qui.

SuperEnalotto – Estrazione di venerdì 31 luglio 2026

Combinazione vincente: 10 – 39 – 83 – 2 – 6 – 31

Numero Jolly: 66

Numero SuperStar: 75

Jackpot per la prossima estrazione: 203.100.000 €

Vincite e quote SuperEnalotto

Punti 6: nessuno

Punti 5+1: nessuno

Punti 5: 9 da € 16.630,24

Punti 4: 786 da € 194,32

Punti 3: 26.759 da € 17,16

Punti 2: 355.364 da € 5,00

Quote SuperStar

6 Stella: nessuno

5+1 Stella: nessuno

5 Stella: nessuno

4 Stella: nessuno

3 Stella: 101 da € 1.716,00

2 Stella: 1.397 da € 100,00

1 Stella: 7.937 da € 10,00

0 Stella: 14.901 da € 5,00

10eLotto serale – venerdì 31 luglio 2026

Numeri vincenti:

1 – 11 – 19 – 29 – 32 – 35 – 41 – 49 – 51 – 55 –

58 – 60 – 69 – 73 – 81 – 82 – 85 – 86 – 89 – 90

Numero Oro: 86

Doppio Oro: 86 – 82

Numeri Extra

3 – 4 – 5 – 7 – 10 – 28 – 31 – 34 – 40 – 52 –

54 – 59 – 62 – 74 – 77

Simbolotto – Estrazione di venerdì 31 luglio 2026

15 – Ragazzo

20 – Festa

16 – Naso

18 – Cerino

43 – Funghi

Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.