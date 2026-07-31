Volontari in città nel segno di Don Bosco

Hanno varcato i confini dell’oratorio per rendersi utili in città nel segno di Don Bosco. Parliamo dei giovani che hanno frequentato l’Estadò della parrocchia salesiana di corso Dante ad Asti, la proposta di attività estive riservata ai ragazzi di terza media e prima superiore, inserita nell’ambito dell’Estate Ragazzi dedicata ai bambini dalla prima elementare alla seconda media.

A spiegare la nuova attività e il suo significato il parroco don Jacek Jankosz, in occasione, ieri sera, della festa finale dell’Estate Ragazzi, che termina oggi dopo sette settimane, tanto da essere il più lungo tra i centri estivi parrocchiali organizzati nella diocesi di Asti.

«Quest’anno - ha sottolineato il sacerdote - abbiamo pensato di avanzare una proposta di cittadinanza attiva. Abbiamo varcato i confini dell’oratorio e siamo "andati oltre", come diceva Papa Francesco, svolgendo per varie ore a settimana servizi utili alla cittadinanza. I ragazzi dell’Estadò hanno pulito e ridipinto le panchine nei Giardini Alganon di piazza Roma, si sono recati in visita agli anziani ospiti delle case di riposo e si sono fatti promotori di una iniziativa solidale».

Ragazzi impegnati nella sistemazione delle panchine dei giardini Alganon

Ad entrare nel dettaglio gli animatori che hanno condotto la festa finale. «Grazie alle offerte raccolte durante l’Estate Ragazzi - hanno affermato - abbiamo acquistato un calciobalilla da donare al reparto di Pediatria dell’ospedale Cardinal Massaia. Non volevamo, però, consegnare semplicemente un oggetto acquistato in un negozio. Così i ragazzi dell’Estadò lo hanno decorato e personalizzato con l’aiuto dell’artista Elena Pianta, riportando anche frasi significative ("Metti in campo l'allegria" e "Ogni gol un sorriso", ndr) che richiamano le note parole di Don Bosco “Siate sempre allegri”. Un invito speciale, ma potentissimo, pensato per chiunque si avvicinerà a quel biliardino».

Il calciobalilla è stato poi trasportato dai ragazzi in ospedale grazie ad una sorta di staffetta, accolto dal direttore generale dell’Asl, Giovanni Gorgoni, e dallo staff del reparto di Pediatria.

La presentazione delle nuove iniziative è stata affiancata dal racconto, attraverso varie esibizioni e un simpatico diario fotografico, di tutte le altre attività che hanno caratterizzato anche quest’anno l’Estate Ragazzi: laboratori sportivi e artistici, giochi, momenti formativi, giornate in piscina e gite in montagna, al mare, al Colle Don Bosco e al parco acquatico. Il tutto grazie al sostegno e alla guida di don Jankosz, colonna dell’Estate Ragazzi, al contributo silenzioso (ma fondamentale) di tanti parrocchiani e all’impegno di numerosi animatori, che con gioia, dedizione e semplicità hanno donato il loro tempo per contribuire a rendere speciale l’estate di bambini e ragazzi più piccoli.