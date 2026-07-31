La frazione di Mondonio celebra San Giacomo: processione e mostra fotografica

Castelnuovo Don Bosco
31 Luglio 2026 12:32:06
La frazione Mondonio ha festeggiato il patrono San Giacomo Maggiore con la celebrazione della messa solenne nella chiesa parrocchiale, seguita dalla tradizionale processione con la storica statua del santo, portata a spalle lungo le vie del borgo e
attorno al castello.
Ai rituali processionali sono stati dedicati l’incontro con la prof. Franca Garesio Pelissero che ha dialogato con Giorgio Musso e la suggestiva mostra fotografica dedicata alle processioni nel Monferrato curata dalla prof. Graziella Deideri nell’ambito del progetto sulla religiosità popolare tra Chierese e Alto Astigiano, un viaggio nella memoria collettiva attraverso immagini che raccontano decenni di fede e vita comunitaria.
Allestita inizialmente tra via Municipale e via Turco, ora diventa itinerante con prima tappa alla casa di soggiorno per anziani San Giuseppe, mentre in occasione dei festeggiamenti patronale di San Rocco a ferragosto sarà inserita all’interno della grande mostra fotografica che sarà allestita nel salone comunale.
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