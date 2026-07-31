La frazione di Mondonio celebra San Giacomo: processione e mostra fotografica

La frazione Mondonio ha festeggiato il patrono San Giacomo Maggiore con la celebrazione della messa solenne nella chiesa parrocchiale, seguita dalla tradizionale processione con la storica statua del santo, portata a spalle lungo le vie del borgo e

attorno al castello.

Ai rituali processionali sono stati dedicati l’incontro con la prof. Franca Garesio Pelissero che ha dialogato con Giorgio Musso e la suggestiva mostra fotografica dedicata alle processioni nel Monferrato curata dalla prof. Graziella Deideri nell’ambito del progetto sulla religiosità popolare tra Chierese e Alto Astigiano, un viaggio nella memoria collettiva attraverso immagini che raccontano decenni di fede e vita comunitaria.

Allestita inizialmente tra via Municipale e via Turco, ora diventa itinerante con prima tappa alla casa di soggiorno per anziani San Giuseppe, mentre in occasione dei festeggiamenti patronale di San Rocco a ferragosto sarà inserita all’interno della grande mostra fotografica che sarà allestita nel salone comunale.