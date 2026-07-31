Domenica 2 la Rete romanica di collina apre 28 chiese tra Po e Monferrato

Domenica prossima, quinta giornata di apertura per 28 chiese che saranno visitabili dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, per il circuito “Rete romanica di collina”, ideato e coordinato dall’associazione “InCollina – Turismo nel cuore del Piemonte”, in collaborazione con le amministrazioni comunali, allo scopo di valorizzare il patrimonio delle chiese romaniche del territorio compreso tra il Po e il Monferrato e aventi come epicentro la famosa canonica di Santa Maria di Vezzolano ad Albugnano.

Questa rete coinvolge i comuni di Albugnano (San Pietro), Andezeno (San Giorgio), Aramengo (San Giorgio), Berzano di San Pietro (San Giovanni), Brusasco (San Pietro), Buttigliera d’Asti (San Martino), Casalborgone (San Siro), Castagneto Po (San Genesio), Castell’Alfero (Madonna della Neve), Castelnuovo Don Bosco (Sant’Eusebio), Cavagnolo (abbazia di Santa Fede), Cerreto d’Asti (Sant’Andrea di Casaglio), Cocconato (Madonna della Neve) Cortazzone (San Secondo), Lauriano (romitorio), Marentino (Santa Maria), Mombello di Torino (San Lorenzo), Montafia (San Martino e San Giorgio in frazione Bagnasco), Montechiaro d’Asti (Santi Nazario e Celsio), Montiglio Monferrato (San Lorenzo e Santi Sebastiano e Fabiano a Scadeluzza), Montemagno (San Vittore), Portacomaro (San Pietro), San Sebastiano da Po (San Pietro), Tigliole (San Lorenzo), Moransengo-

Tonengo (San Michele in località Ottini).

Nella pieve di Cocconato si possono ammirare le cinque grandi tele realizzate da Luigi Gazzola, raffiguranti i principali episodi della vita di Gesù.

Da queste 28 chiese, facilmente raggiungibili con veicoli privati, si dipana una fitta rete di 17 brevi sentieri organizzati ad anello che collegano le chiese. Davanti alle 28 chiese eccezionalmente aperte sono presenti alcuni volontari comunali per l’accoglienza, le informazioni ai visitatori, e apporre sulla cartina il timbro relativo alla chiesa visitata, a memoria della visita.

L’ingresso è libero. Le aperture al pubblico proseguno ogni prima domenica del mese fino a ottobre.

Info: 333-1365812, sul sito.