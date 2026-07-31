Lo Storico Birrificio Nicese festeggia vent'anni di birra, musica e innovazione

Lo storico birrificio nicese, in strada Bossola 29, compie 20 anni di attività.

«È una cosa che un po' sorprende noi per primi, sono stati anni impegnativi ma soddisfacenti - commenta il titolare Carlo Colombara - Vogliamo celebrare il ventennale con una grande festa».

L'aspetto su cui ci si vuole focalizzare è il passaggio del tempo, che ha portato una crescita e un'adattabilità sempre più crescente. Un compleanno del genere non si festeggia ogni giorno: per l'occasione ci saranno due serate studiate apposta.

La prima, venerdì 31 luglio dalle 19 all'una, prevede il concerto dei Meganoidi, band cult dell'alternative rock e dello ska-punk italiano a cavallo tra la fine degli anni '90 e i primi anni 2000. Famosi per la storica sigla del programma "Le Iene", per brani iconici come "Zeta Reticoli" e vincitori di dischi d'oro nel 2003 e 2004, i musicisti genovesi saranno anticipati sul palco da altre band di apertura per una serata di pura musica.

La seconda serata, prevista per sabato 1 agosto a partire dalle 18, vedrà un dj set finale anticipato da un importante convegno sul consorzio Birra Origine Piemonte. Nato tra il 2019 e il 2020, pur attraversando il difficile periodo del Covid, il progetto è riuscito a svilupparsi al 100%. All'incontro sono invitati colleghi, personalità del settore e non, tra cui l'assessore regionale Bongioanni e i vertici della confederazione italiana agricoltori di tutto il Piemonte. Il convegno spiegherà l'impegno nel tutelare ed esaltare la filiera della birra, intesa a tutti gli effetti come un prodotto agricolo della terra e non da semplice supermercato.

Tra le iniziative principali spicca l'isolamento di un antico orzo autoctono piemontese scovato nei database nazionali, oggi coltivato su un primo ettaro per produrre una birra d'eccellenza a km zero, unito a una forte attenzione per il luppolo.

A breve arriverà un disciplinare di produzione esclusivamente piemontese orientato all'ottenimento del marchio Igp. La presidenza affidata a Claudio Conterno, noto produttore di Barolo, segna inoltre un fondamentale gioco di squadra tra il mondo del vino e quello della birra craft, facendo leva anche sulle antiche e riscoperte tracce della birra nella regione.

E quest'idea? Com'è nata?

«Nel buio del pub con un bicchiere davanti - conclude Colombara - mi sono semplicemente detto "Ma sai che forse si può fare?", e l'abbiamo fatto».