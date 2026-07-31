A Portacomaro l’ecologia integrale della Laudato Si’ domenica 2 agosto

Dalla cura della natura all’educazione delle nuove generazioni, attraverso l’inclusione e il dialogo tra generazioni diverse. A Portacomaro i temi dell’ecologia integrale escono dalle pagine dell’enciclica Laudato Si’ per trasformarsi in un percorso concreto, nato all’interno della comunità e rivolto ora a tutta la cittadinanza.

Si articola intorno a questi temi l'incontro “L’enciclica Laudato Si’ in dialogo con il territorio”, in programma domenica 2 agosto alle 18.30 all’Agriturismo “Terra d’Origine”, in via San Pietro 82. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Parrocchia di Portacomaro, l’azienda agricola Durando, la Biblioteca Comunale e il movimento Laudato Si’, e vuole essere il momento conclusivo di un percorso sociale e pedagogico sviluppato sul territorio astigiano.

Il progetto affonda infatti le proprie radici nelle attività realizzate durante il mese di luglio con le “4 settimane verdi”, un centro estivo alternativo nato dal dialogo tra la parrocchia e l’associazione locale “Anita e i suoi Fratelli”. L’obiettivo è stato quello di proporre ai ragazzi un’esperienza a diretto contatto con la natura e con la sua biodiversità, trasformando il modo tradizionale di vivere il centro estivo.

Attraverso le attività all’aperto, i ragazzi hanno avuto modo di riscoprire il rapporto con l’ambiente e, allo stesso tempo, di sperimentare forme di inclusione tra pari e di dialogo con le altre generazioni. Temi che hanno seguito le giornate delle “settimane verdi” e che richiamano i principi dell’ecologia integrale sviluppati nella Laudato Si’, con particolare attenzione alla responsabilità verso la “casa comune” e alla costruzione di una comunità capace di coinvolgere tutte le generazioni.

Proprio l’esperienza vissuta dai ragazzi sarà il centro dell’incontro di domenica, con l’intento di allargare a tutti il risultato delle attività estive. Un percorso che, secondo gli organizzatori, che sottolinea una sensibilità già presente da tempo nella comunità di Portacomaro, che fin dalla pubblicazione dell’enciclica ha cercato di tradurne i principi in iniziative e azioni concrete sul territorio.

Il programma inizierà dalle 18.30 con i saluti istituzionali e la presentazione del luogo. Alle 19 interverrà don Luca Solaro, già direttore della pastorale sociale e del lavoro della Diocesi e oggi parroco di Monale, Baldichieri e Tigliole, che approfondirà le dimensioni filosofiche, teologiche e pastorali dell’enciclica. Alle 19.45 sarà invece la volta di Chiara Bertinetti, in rappresentanza dell’associazione “Anita e i suoi fratelli”, che porterà la testimonianza diretta dell’esperienza delle “4 settimane verdi” e ne illustrerà i risultati.

Per tutta la durata dell’incontro sarà disponibile un servizio di baby-parking gratuito dedicato a bambini e ragazzi da 0 a 12 anni, così da favorire la partecipazione anche dei genitori.

L’iniziativa è parte inoltre della visione ecologica sostenuta da Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, da sempre vicino al pensiero ecologico della Santa Sede.

L’ingresso all’incontro è libero e gratuito. In caso di maltempo l’appuntamento si svolgerà regolarmente negli spazi al coperto dell’Agriturismo “Terra d’Origine”. Per informazioni è possibile rivolgersi alla Parrocchia di Portacomaro, organizzatrice dell’evento insieme all’associazione “Anita e i suoi Fratelli”.