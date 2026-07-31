La Provincia di Asti arriva ufficialmente su Facebook e Instagram

La Provincia di Asti diventa più social e apre i propri canali su Facebook e Instagram. L'obiettivo dell'Ente di piazza Alfieri è rendere la comunicazione con cittadini, enti, associazioni e territorio sempre più diretta, tempestiva e accessibile. Nonostante i due social più utilizzati al mondo non siano prettamente una novità, la Provincia ha deciso solo nei giorni scorsi di adeguare i propri strumenti di comunicazione «ai cambiamenti nelle modalità di informazione e di relazione con il pubblico, utilizzando piattaforme oggi largamente diffuse per raggiungere un numero sempre maggiore di persone».

Attraverso i nuovi profili saranno condivisi aggiornamenti sulle attività istituzionali, informazioni sui servizi, iniziative, eventi, bandi, progetti e tutte le notizie di interesse per la comunità provinciale. «L'apertura dei canali social rappresenta un passo importante nel percorso di innovazione della nostra comunicazione istituzionale - spiega il nuovo presidente Simone Nosenzo - Vogliamo essere ancora più vicini ai cittadini, offrendo un'informazione chiara, trasparente e facilmente accessibile, attraverso gli strumenti che oggi fanno parte della quotidianità di molti».

Per seguire la pagina Facebook è possibile cercare "Provincia di Asti" o cliccare qui; il profilo Instagram è invece raggiungibile cliccando qui.