Caldo record sull'Astigiano: domani picchi fino a 39 gradi, nella sera temporali violenti

Il caldo torna a stringere la presa sull'Astigiano, dopo una breve parentesi più sopportabile.

Da inizio settimana, una nuova e intensa ondata di calore sta interessando il Piemonte, con temperature destinate a salire rapidamente fino a sfiorare i 40 gradi nel corso del fine settimana.

La giornata di venerdì 31 luglio si aprirà con cielo sereno, mentre nel pomeriggio il sole sarà protagonista fino all'aumento della nuvolosità verso sera. Proprio tra il tardo pomeriggio e le prime ore della serata, tra le 17 e le 20, è previsto il transito di rovesci e temporali di forte intensità che interesseranno anche Asti e buona parte dell'Astigiano settentrionale e occidentale, oltre al Roero, alla Langa del Barolo, all'Albese, al Moncalvese, alla Val Cerrina e al Casalese. Le aree dell'Alta Langa, della Valle Belbo, della Valle Bormida e del Basso Alessandrino dovrebbero invece rimanere ai margini dei fenomeni.

I temporali potranno risultare particolarmente violenti, accompagnati da nubifragi, raffiche di vento molto forti e locali grandinate con chicchi che potrebbero raggiungere i 3-4 centimetri di diametro. Il vento, debole nelle ore mattutine e nel primo pomeriggio, tenderà a intensificarsi nella seconda parte della giornata, con raffiche che durante il passaggio dei temporali potranno toccare localmente gli 80-100 chilometri orari.

Prima dell'arrivo dell'instabilità, però, sarà ancora il caldo a dominare la scena. Ad Asti sono attese temperature comprese tra i 23 e i 39 gradi, con valori minimi tra 19 e 22 gradi in pianura e nei fondovalle e tra 23 e 25 gradi sulle colline e nei centri urbani. Le massime raggiungeranno i 36-39 gradi sulla maggior parte del territorio, mentre in Alta Langa si fermeranno intorno ai 33-35 gradi. Ancora più elevate le temperature nel Basso Alessandrino, dove si potranno toccare i 40 gradi.

Le previsioni indicano inoltre che quella in arrivo non sarà una parentesi di pochi giorni. L'anticiclone subtropicale è infatti destinato a consolidarsi su gran parte del Mediterraneo centro-meridionale, favorendo un'ulteriore risalita delle temperature. Secondo le attuali tendenze, l'ondata di calore potrebbe protrarsi per almeno 10-14 giorni, fino ai primi giorni di agosto, mantenendo valori costantemente superiori ai 35 gradi su pianure e colline piemontesi, con punte comprese tra 38 e 40 gradi nelle giornate più roventi.

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