Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi giovedì 30 luglio 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Vincite
30 Luglio 2026
Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 30 luglio 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.
Nel concorso di oggi non sono stati realizzati né il “6” né il “5+1”, sono stati invece centrati 3 punti “5”, che vincono 62.817,27 euro ciascuno. Il jackpot continua a crescere e per la prossima estrazione sale a 202.200.000 €.
Bari: 68 – 87 – 56 – 61 – 24
Cagliari: 87 – 73 – 60 – 89 – 10
Firenze: 63 – 39 – 8 – 73 – 61
Genova: 40 – 11 – 48 – 26 – 87
Milano: 19 – 83 – 16 – 63 – 49
Napoli: 50 – 19 – 83 – 39 – 80
Palermo: 57 – 35 – 3 – 46 – 52
Roma: 64 – 78 – 3 – 38 – 46
Torino: 72 – 69 – 56 – 85 – 41
Venezia: 42 – 9 – 36 – 43 – 48
Nazionale: 55 – 33 – 80 – 70 – 25
La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qui.
Combinazione vincente: 76 – 20 – 89 – 75 – 78 – 47
Numero Jolly: 9
Numero SuperStar: 89
Jackpot per la prossima estrazione: 202.200.000 €
Punti 6: nessuno
Punti 5+1: nessuno
Punti 5: 3 da € 62.817,27
Punti 4: 388 da € 493,60
Punti 3: 17.575 da € 32,85
Punti 2: 290.248 da € 6,18
6 Stella: nessuno
5+1 Stella: nessuno
5 Stella: nessuno
4 Stella: 5 da € 49.360,00
3 Stella: 103 da € 3.285,00
2 Stella: 1.597 da € 100,00
1 Stella: 10.405 da € 10,00
0 Stella: 20.918 da € 5,00
Numeri vincenti:
9 – 11 – 19 – 35 – 39 – 40 – 42 – 50 – 56 – 57 –
60 – 63 – 64 – 68 – 69 – 72 – 73 – 78 – 83 – 87
Numero Oro: 68
Doppio Oro: 68 – 87
3 – 8 – 10 – 16 – 24 – 26 – 36 – 38 – 43 – 46 –
48 – 49 – 61 – 85 – 89
32 – Disco
21 – Lupo
33 – Elica
10 – Fagioli
8 – Braghe
Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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