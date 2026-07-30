La Banda di Montemarzo celebra 160 anni di musica: sabato il concerto

Una storia lunga centosessant'anni di tradizione e passione per la musica. La Banda di Montemarzo festeggia un grande traguardo della propria storia, con un concerto celebrativo in programma sabato 1 agosto, alle 21, al Circolo Ricreativo Montemarzese.

Nata negli anni Sessanta dell'Ottocento, la storica formazione musicale rappresenta da oltre un secolo e mezzo uno dei simboli della comunità montemarzese. Nel corso della sua lunga storia ha mantenuto quasi ininterrottamente la propria attività, fermandosi soltanto nei momenti più difficili: durante le due guerre mondiali, quando molti componenti partirono per il fronte e in paese venne meno il desiderio di fare festa, e più recentemente durante l'emergenza sanitaria legata alla pandemia di Covid.

Da sempre protagonista della vita sociale della frazione e del Comune di Asti, la banda accompagna cerimonie civili e religiose, anima le feste popolari e contribuisce a mantenere vive le tradizioni musicali del territorio, diventando un punto di riferimento per l'intera comunità e un'importante occasione di aggregazione tra generazioni.

Da oltre quarant'anni la direzione è affidata al maestro Angelo Masenga, che con competenza professionale e qualità umane ha guidato la crescita del gruppo. Nelle occasioni più significative non manca inoltre il contributo di due musicisti originari di Montemarzo che hanno raggiunto prestigiosi traguardi professionali: il maestro Mauro Pavese, trombettista con esperienze al Teatro Regio di Torino, al Teatro La Fenice di Venezia e al Teatro alla Scala di Milano, e il maestro Davide Masenga, trombonista e figlio del direttore Angelo, che dal 2000 ricopre il ruolo di primo trombone al Teatro Carlo Felice di Genova.

La Banda di Montemarzo si è sempre contraddistinta per l'impegno e il volontariato. In una frazione di appena 350 abitanti, infatti, il complesso bandistico non beneficia di contributi pubblici e continua a vivere grazie all'impegno dei musicisti, al sostegno dei volontari e del Circolo Ricreativo Montemarzese, che mette a disposizione gli spazi per le prove.

Proprio il Circolo, quest'anno, ha presentato un progetto alla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti a sostegno dell'attività della banda, ottenendo un finanziamento destinato al rinnovo degli strumenti musicali necessari per i concerti. Un importante contributo che consentirà alla formazione di proseguire la propria attività e di portare avanti una tradizione che da 160 anni accompagna la vita della frazione. Per questo la Banda ha rivolto un sentito ringraziamento al Circolo Ricreativo Montemarzese e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, che ancora una volta hanno dimostrato attenzione verso la valorizzazione delle tradizioni e del patrimonio culturale del suo territorio.