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Lutto

Addio a Maria Teresa Perosino, anima del Palio e del rione San Silvestro

Si è spenta a 79 anni, la rettrice storica del Rione San Silvestro e anima del Palio di Asti, cofondatrice del Centro Studi Principessa Valentina

Antonella Laurenti

30 Luglio 2026 13:25:04

Addio a Maria Teresa Perosino, anima del Palio e del rione San Silvestro

Grave lutto nel mondo del Palio. Dopo lunga malattia, nella serata di mercoledì è scomparsa Maria Teresa Perosino, 79 anni, storica ex rettrice del Comitato Palio San Silvestro. Maria Teresa Perosino era una autentica “donna di Palio”, che viveva la manifestazione con una passione e una partecipazione fuori dal comune. Una passione, la sua e quella del marito Sergio Panza, trasmessa alla figlia Samantha e ai nipoti Drago e Leone.

Il Collegio dei Rettori ha espresso in una nota il suo cordoglio: "Con profondo dispiacere apprendiamo della scomparsa di Maria Teresa Perosino, una donna che ha dedicato la propria vita alla tutela e alla valorizzazione della storia e delle tradizioni di Asti.

Per molti anni è stata una protagonista del mondo del Palio, guidando il Rione San Silvestro con passione, competenza e uno straordinario spirito di servizio. Durante il suo rettorato ha contribuito a rafforzare l’identità del rione, vivendo anche la grande emozione della vittoria del Palio del 1992 con il fantino Angelo De Pau.

Insieme al marito Sergio Panza ha dato vita al Centro Studi Principessa Valentina, realtà che ha saputo coniugare ricerca storica e maestria artigianale, realizzando costumi e allestimenti che hanno portato il nome di Asti ben oltre i confini del territorio. Il suo amore per la storia, la sua competenza e il suo instancabile impegno resteranno un esempio per tutti coloro che vivono e custodiscono le tradizioni della nostra città".

Il rosario di Maria Teresa Perosino sarà recitato venerdì 31 luglio alle 19 nella Collegiata di San Secondo; il funerale sarà celebrato sabato 1° agosto alle 10, sempre in San Secondo.

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