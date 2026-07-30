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Nel giornata di venerdì 31 luglio attività limitata sportelli Asp del servizio idrico

Sarà possibile solo il ritiro di documentazione, presentazione di istanze e richiesta di informazioni

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

30 Luglio 2026 12:42:25

Nel giornata di venerdì 31 luglio attività limitata sportelli Asp del servizio idrico

Al fine del completamento di un intervento tecnico alle procedure informatiche, nel pomeriggio di venerdì 31 luglio, dalle 14 alle 16.30 gli sportelli per il pubblico del Servizio Idrico Integrato dell'ufficio Asp di Asti subiranno delle limitazioni.

Nella sede di corso Don Minzoni 86, sarà possibile effettuare il ritiro della documentazione, la presentazione di istanze e la richiesta di informazioni.

Le normali attività degli sportelli riprenderà a partire da sabato 1 agosto con il regolare orario di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 16.30. Il sabato dalle 8.30 alle 12.30 soltanto su prenotazione al numero 0141 434611.

Per informazioni telefonare al 0141 434611 oppure visitare il sito dedicato su www.asp.asti.it 

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