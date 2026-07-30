Ecco perché non ci saranno le giostre alla Sagra del peperone

Querelle intorno alla presenza/assenza delle giostre all'annuale Sagra del peperone di Motta di Costigliole d'Asti in programma nel fine settimana. «È stata diffusa in questi giorni la falsa notizia che “quest’anno non ci saranno le giostre a Motta di Costigliole per colpa del sindaco che ha deciso di non farci venire per motivi suoi”. Il Comune ha invece semplicemente deliberato che il tradizionale luna park della Sagra del peperone sia spostato per imprescindibili motivi di sicurezza dalla solita area sterrata accanto al campo sportivo, in cui si tiene la manifestazione, alla vicina piazza Bovetti - precisa il sindaco di Costigliole Enrico Cavallero - Abbiamo comunicato sin dal mese di aprile alle quattro ditte che hanno presentato domanda (le stesse degli anni scorsi) che avrebbero potuto installare le loro consuete attrazioni nel nuovo sito. Gli uffici tecnici hanno infatti eseguito accertamenti (sollecitati dal Ministero dell’Interno dopo i tragici fatti di Crans-Montana) e ritenuto che la precedente area sterrata non sia più idonea per motivi di sicurezza, sia per un eccessivo sovraffollamento verificatosi nelle ultime edizioni, sia per il rischio che le sempre più forti precipitazioni atmosferiche su un terreno non asfaltato possano creare rischi all’incolumità delle persone». L'area di piazza Bovetti, accanto alla via principale che attraversa il paese, è rappresentata da un ampio spazio e dispone di un'agevole parcheggio, individuato in una proprietà adiacente, in grado di accogliere un numero cospicuo di veicoli.

E aggiunge il sindaco: «Chi ha diffuso questa falsa notizia allarmistica ne risponderà in ogni sede competente; e se le ditte che hanno chiesto l’autorizzazione non si presenteranno, risponderanno dei danni prodotti alla comunità».

Il programma di festa

Il tradizionale appuntamento con la Sagra del peperone a Motta di Costigliole, allestita dalla Pro loco mottese e dal Comune e giunta alla 79esima edizione, prenderà il via domani sera, venerdì 31 luglio. La storica rassegna in omaggio alla tradizione della coltivazione del peperone nella valle del Tanaro si terrà dal 31 luglio al 3 agosto nell'area del campo sportivo comunale della borgata. In programma quattro serate all'insegna della buona cucina, con i piatti della tradizione locale, della musica e delle danze per tutte le età. Si comincia venerdì alle 19 con l'apertura dello stand enogastronomico: in tavola si potranno gustare rane fritte, grigliata e street food (antipasti, primi, secondi, rane fritte, dolci). A partire dalle 22 si balla e si canta con “Voglio tornare negli anni 90”.