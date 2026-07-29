Asti, da lunedì 10 agosto iniziano i lavori di allestimento del Palio in programma il 6 settembre

Inizieranno lunedì 10 agosto i lavori di allestimento del catino del Palio di Asti, in programma domenica 6 settembre. L'amministrazione comunale ha reso noto il cronoprogramma del montaggio delle strutture e per la chiusura di strade e piazze nei pressi dell'area adibita alla corsa dei cavalli. La chiusura completa di piazza Alfieri sarà limitata al periodo compreso tra martedì 25 agosto e giovedì 10 settembre.

Domenica 9 agosto sarà delimitata la prima porzione dell'area di cantiere per le operazioni che, da lunedì 10 agosto, interesseranno i portici Anfossi, l'area prospiciente la Provincia e una porzione di piazza Alfieri. Il tratto compreso tra via C.L. Grandi e il bar Cocchi rimarrà aperto al traffico e una parte della piazza continuerà a essere disponibile per la sosta. L'accesso e l'uscita dal parcheggio saranno consentiti esclusivamente dalla rotonda prospiciente i portici Rossi. I mezzi di cantiere accederanno dall'ingresso riservato, posto nei pressi della rotonda vicino ai giardini pubblici e viale alla Vittoria, per tutte le attività di allestimento e disallestimento. Per consentire l'avvio delle lavorazioni, i banchi del mercato collocati in largo Saracco e piazza Libertà saranno trasferiti in piazza del Palio.

Domenica 16 agosto i lavori si estenderanno fino al bar Cocchi per consentire l'allestimento delle tribune sul lato dei portici Anfossi. Da mercoledì 19 agosto le lavorazioni proseguiranno sul lato dei portici Pogliani. Rimarrà invariata la parte di piazza Alfieri adibiti alla sosta dei veicoli, sempre accessibile dalla rotonda dei portici Rossi, mentre sarà chiuso il traffico veicolare sul lato dei portici Pogliani.

Da martedì 25 agosto piazza Alfieri sarà interamente occupata dal cantiere e il traffico in arrivo da corso Dante sarà deviato su corso Alfieri in direzione di piazza I Maggio.

Da giovedì 27 agosto saranno introdotte ulteriori limitazioni alla circolazione con la chiusura di una parte di piazza Libertà e di largo Saracco fino all'intersezione con via Brofferio. Sempre per esigenze organizzative e di sicurezza sarà inoltre delimitata una parte dei giardini pubblici.

Cosa succederà dopo il Palio?

Al termine del Palio, domenica 6 settembre, prenderanno subito avvio le operazioni di disallestimento delle strutture. Le prime tribune a essere rimosse saranno quelle prospicienti i portici Rossi, consentendo la riapertura parziale del parcheggio di piazza Alfieri, con analoghe modalità di accesso/uscita della fase di montaggio, a partire da giovedì 10 settembre. Quindi sarà la volta delle tribune collocate lungo i portici Pogliani, permettendo il progressivo ripristino della normale circolazione veicolare, previsto da domenica 13 settembre.

Domenica 13 settembre, al termine del Festival delle Sagre, prenderanno avvio le operazioni di disallestimento della tribuna davanti alla Provincia, unitamente allo sgombero dell'area di deposito allestita in largo Saracco. Tali attività si concluderanno entro mercoledì 16 settembre. A partire da giovedì 17 settembre, piazza Alfieri e Largo Saracco saranno completamente liberate dalle strutture e dai mezzi operativi, con il pieno ripristino della viabilità e delle ordinarie condizioni di utilizzo degli spazi pubblici.