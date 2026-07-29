"Flavescenza in vigneto": incontro di campo a Canelli per riconoscere la cicalina e difendere il Moscato e la Barbera

Venerdì 31 luglio, alle ore 9,30, l’azienda vitivinicola Pierluigi Saracco di Regione San Giovanni, a Canelli, ospiterà “Flavescenza in vigneto, incontro di campo”, evento divulgativo organizzato dal Comune con il patrocinio della Regione Piemonte.

L’appuntamento rientra nel progetto pilota “Nicese e Val Tiglione” volto a contrastare la diffusione della Flavescenza dorata della vite.

«Durante la visita ai vigneti gli esperti indirizzeranno i partecipanti al riconoscimento degli adulti di “Scaphoideus titanus” e delle principali cicaline presenti nei vigneti – spiega l’Assessore all’ambiente Claudio Riccabone – si parlerà del corretto posizionamento delle trappole cromotattiche e dell’individuazione dei sintomi di Flavescenza dorata sui vitigni Moscato bianco e Barbera, e la loro corretta eliminazione.».

Info al 347.3660046.