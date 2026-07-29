Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Territorio

"Flavescenza in vigneto": incontro di campo a Canelli per riconoscere la cicalina e difendere il Moscato e la Barbera

Focus su come riconoscere lo Scaphoideus titanus, posizionare le trappole cromotattiche e individuare ed eliminare la flavescenza

Massimiliano Pettino

Massimiliano Pettino

29 Luglio 2026 10:07:16

"Flavescenza in vigneto": incontro di campo a Canelli per riconoscere la cicalina e difendere il Moscato e la Barbera

Venerdì 31 luglio, alle ore 9,30, l’azienda vitivinicola Pierluigi Saracco di Regione San Giovanni, a Canelli, ospiterà “Flavescenza in vigneto, incontro di campo”, evento divulgativo organizzato dal Comune con il patrocinio della Regione Piemonte.

L’appuntamento rientra nel progetto pilota “Nicese e Val Tiglione” volto a contrastare la diffusione della Flavescenza dorata della vite.

«Durante la visita ai vigneti gli esperti indirizzeranno i partecipanti al riconoscimento degli adulti di “Scaphoideus titanus” e delle principali cicaline presenti nei vigneti – spiega l’Assessore all’ambiente Claudio Riccabone – si parlerà del corretto posizionamento delle trappole cromotattiche e dell’individuazione dei sintomi di Flavescenza dorata sui vitigni Moscato bianco e Barbera, e la loro corretta eliminazione.».

Info al 347.3660046.

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133