A Canelli la Pro Loco devolve gli introiti della Star Canelli a Protezione Civile e a Fidas

Una festa nella festa. Durante la manifestazione Canelli Città del Vino, tenutasi nelle scorse settimane, la Pro loco Città di Canelli, oltre ad aver dato il proprio contributo con una postazione in impegnata nella distribuzione di leccornie locali, ha colto l'occasione per condividere con altri operatori del terzo settore i risultati della propria attività.

Un tradizionale gesto munifico vigente già all’epoca della Stracanelli, viene riproposto anche nella edizione “2.0” della Star Canelli, organizzata appunto dalla Pro loco Città di Canelli, che ha voluto elargire ad alcune associazioni del territorio le donazioni derivanti dagli introiti della amata camminata non competitiva.

Quest'anno i beneficiari di tali donazioni sono stati il Gruppo Volontari Protezione Civile Canelli e Fidas Canelli.

«La Pro Loco Città di Canelli tiene a ringraziare di cuore i numerosi sponsor e tutti i partecipanti alla camminata non competitiva di fine maggio, che ha coinvolto un gran numero di famiglie e ragazzi – ha dichiara il gruppo guidato da Laura Rosati - Un ringraziamento particolare va’ alle Associazioni Nonni Civik, Vespa Club, Croce Rossa Canelli, Carabinieri in congedo e Gruppo

Alpini Canelli, per il costante e prezioso aiuto a livello logistico sia nelle fasi organizzative sia durante l'evento».