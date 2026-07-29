Il Gruppo Alpini di San Marzano Oliveto celebra 50 anni

Il Gruppo Alpini di San Marzano Oliveto, in occasione dei festeggiamenti della patrona del paese, Santa Maria Maddalena, ha celebrato il cinquantesimo anniversario della propria fondazione.

La festa pomeridiana è stata caratterizzata da momenti significativi e partecipati. «In rappresentanza del Consiglio di Presidenza della Sezione ANA di Asti, in assenza del presidente Giorgio Gianuzzi, impegnato in altri appuntamenti, erano presenti il vicepresidente vicario Francesco Marzo e i due vicepresidenti Sandro Lucchetta e Sergio Bottero, affiancati da diversi consiglieri sezionali che hanno accompagnato il plurimedagliato vessillo della sezione – spiega Francesco Giaretti vertice del gruppo locale - Alla manifestazione erano presenti le massime autorità del Comune di San Marzano e di alcuni sindaci dei comuni limitrofi, hanno preso parte una ventina di Gagliardetti dei Gruppi Alpini della provincia di Asti, a testimonianza della vicinanza e della partecipazione del territorio a questo importante traguardo».

Nel programma non solo feste. Sabato 18 luglio una trentina di Alpini della sezione locale hanno partecipato a un intervento di pulizia del Parco del Rivo Crosio di Asti. L'iniziativa si è rivelata ancora più importante dopo le violente piogge dei giorni precedenti. «Ancora una volta, gli Alpini hanno affiancato alle celebrazioni, un concreto gesto di volontariato a favore della comunità, confermando il loro costante contributo al territorio» ha concluso Giaretti.