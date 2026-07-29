Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di martedì 28 luglio 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di ieri, martedì 28 luglio 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.

Nel concorso di ieri non sono stati realizzati né il “6” né il “5+1”, sono stati invece centrati 5 punti “5”, che vincono 38.632,79 euro ciascuno. Il jackpot continua a crescere e sale per la prossima estrazione a 201.400.000 €.

Lotto – I numeri sulle ruote di martedì 28 luglio 2026

Bari: 82 – 27 – 80 – 3 – 69

Cagliari: 23 – 1 – 8 – 88 – 72

Firenze: 89 – 69 – 62 – 56 – 54

Genova: 71 – 75 – 43 – 38 – 69

Milano: 89 – 71 – 34 – 29 – 87

Napoli: 55 – 10 – 18 – 72 – 85

Palermo: 47 – 9 – 81 – 12 – 65

Roma: 60 – 35 – 58 – 68 – 67

Torino: 66 – 38 – 30 – 73 – 17

Venezia: 88 – 11 – 13 – 48 – 21

Nazionale: 79 – 56 – 73 – 5 – 39

La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qui.

SuperEnalotto – Estrazione di martedì 28 luglio 2026

Combinazione vincente: 1 – 6 – 9 – 43 – 54 – 62

Numero Jolly: 87

Numero SuperStar: 69

Jackpot per la prossima estrazione: 201.400.000 €

Vincite e quote SuperEnalotto

Punti 6: nessuno

Punti 5+1: nessuno

Punti 5: 5 da € 38.632,79

Punti 4: 788 da € 249,02

Punti 3: 32.457 da € 18,23

Punti 2: 449.924 da € 5,00

Quote SuperStar

6 Stella: nessuno

5+1 Stella: nessuno

5 Stella: nessuno

4 Stella: 4 da € 24.902,00

3 Stella: 201 da € 1.823,00

2 Stella: 2.672 da € 100,00

1 Stella: 14.367 da € 10,00

0 Stella: 27.527 da € 5,00

10eLotto serale – martedì 28 luglio 2026

Numeri vincenti:

1 – 8 – 9 – 10 – 11 – 23 – 27 – 35 – 38 – 47 –

55 – 60 – 66 – 69 – 71 – 75 – 80 – 82 – 88 – 89

Numero Oro: 82

Doppio Oro: 82 – 27

Numeri Extra

3 – 12 – 13 – 18 – 29 – 30 – 34 – 43 – 56 – 58 –

62 – 68 – 72 – 73 – 81

Simbolotto – Estrazione di martedì 28 luglio 2026

1 – Italia

29 – Diamante

34 – Testa

28 – Ombrello

10 – Fagioli

Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.