Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di martedì 28 luglio 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

29 Luglio 2026 09:28:37
Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di ieri, martedì 28 luglio 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.
Nel concorso di ieri non sono stati realizzati né il “6” né il “5+1”, sono stati invece centrati 5 punti “5”, che vincono 38.632,79 euro ciascuno. Il jackpot continua a crescere e sale per la prossima estrazione a 201.400.000 €.
Bari: 82 – 27 – 80 – 3 – 69
Cagliari: 23 – 1 – 8 – 88 – 72
Firenze: 89 – 69 – 62 – 56 – 54
Genova: 71 – 75 – 43 – 38 – 69
Milano: 89 – 71 – 34 – 29 – 87
Napoli: 55 – 10 – 18 – 72 – 85
Palermo: 47 – 9 – 81 – 12 – 65
Roma: 60 – 35 – 58 – 68 – 67
Torino: 66 – 38 – 30 – 73 – 17
Venezia: 88 – 11 – 13 – 48 – 21
Nazionale: 79 – 56 – 73 – 5 – 39
La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qui.
Combinazione vincente: 1 – 6 – 9 – 43 – 54 – 62
Numero Jolly: 87
Numero SuperStar: 69
Jackpot per la prossima estrazione: 201.400.000 €
Punti 6: nessuno
Punti 5+1: nessuno
Punti 5: 5 da € 38.632,79
Punti 4: 788 da € 249,02
Punti 3: 32.457 da € 18,23
Punti 2: 449.924 da € 5,00
6 Stella: nessuno
5+1 Stella: nessuno
5 Stella: nessuno
4 Stella: 4 da € 24.902,00
3 Stella: 201 da € 1.823,00
2 Stella: 2.672 da € 100,00
1 Stella: 14.367 da € 10,00
0 Stella: 27.527 da € 5,00
Numeri vincenti:
1 – 8 – 9 – 10 – 11 – 23 – 27 – 35 – 38 – 47 –
55 – 60 – 66 – 69 – 71 – 75 – 80 – 82 – 88 – 89
Numero Oro: 82
Doppio Oro: 82 – 27
3 – 12 – 13 – 18 – 29 – 30 – 34 – 43 – 56 – 58 –
62 – 68 – 72 – 73 – 81
1 – Italia
29 – Diamante
34 – Testa
28 – Ombrello
10 – Fagioli
Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
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