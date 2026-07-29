Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Comune

La Società Promotrice delle belle arti di Asti dona diversi quadri ai Servizi Demografici

I locali di via De Amicis diventano una piccola mostra permanente grazie ai lavori di numerosi artisti locali

Redazione web

Redazione web

29 Luglio 2026 09:22:38

inaugurazione mostra Anagrafe

L’assessore Giovanni Boccia, la direttrice dei Servizi demografici Lucia Origlia, Silvio Volpato e alcuni degli artisti presenti

Da qualche giorno gli astigiani che si sono recati negli uffici comunali di via De Amicis hanno potuto vedere come la sala d’attesa sia stata abbellita dalle opere di alcuni artisti locali che hanno donato le loro opere ai Servizi Demografici.

Le opere esposte sono di Lucia Ansaldi, Adriano Ablatico, Sergio Attisani, Paola Becchino, Sabrina Bauducco, Franca Boffano, Rita Bortoloni, Livia Cavallo, Michela Cipriani, Fulvia Gonella, Santina Licata, Francesca Marchesi, Daniela Pavese, Filippo Pinsoglio, Margherita Ravetti, Biagio Russo, Oriana Salina, Francesca Staglianò, Nicola Vanore e Silvio Volpato.

«Posso semplicemente ringraziare tutti quei pittori che hanno spontaneamente voluto regalare una loro opera al Comune di Asti - commenta l'assessore Giovanni Boccia - Ogni quadro rappresenta un paesaggio, un momento o un evento legato al nostro territorio. Esse rimarranno perennemente esposte negli uffici dei Servizi Demografici».

Una semplice cerimonia inaugurale si è svolta nella sala d’attesa con il simbolico taglio del nastro seguita dal tradizionale brindisi augurale.

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133