La Società Promotrice delle belle arti di Asti dona diversi quadri ai Servizi Demografici

Da qualche giorno gli astigiani che si sono recati negli uffici comunali di via De Amicis hanno potuto vedere come la sala d’attesa sia stata abbellita dalle opere di alcuni artisti locali che hanno donato le loro opere ai Servizi Demografici.

Le opere esposte sono di Lucia Ansaldi, Adriano Ablatico, Sergio Attisani, Paola Becchino, Sabrina Bauducco, Franca Boffano, Rita Bortoloni, Livia Cavallo, Michela Cipriani, Fulvia Gonella, Santina Licata, Francesca Marchesi, Daniela Pavese, Filippo Pinsoglio, Margherita Ravetti, Biagio Russo, Oriana Salina, Francesca Staglianò, Nicola Vanore e Silvio Volpato.



«Posso semplicemente ringraziare tutti quei pittori che hanno spontaneamente voluto regalare una loro opera al Comune di Asti - commenta l'assessore Giovanni Boccia - Ogni quadro rappresenta un paesaggio, un momento o un evento legato al nostro territorio. Esse rimarranno perennemente esposte negli uffici dei Servizi Demografici».

Una semplice cerimonia inaugurale si è svolta nella sala d’attesa con il simbolico taglio del nastro seguita dal tradizionale brindisi augurale.